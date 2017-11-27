Госстройнадзор назвал автовокзал Новосибирска опасным для пассажиров

На новосибирском автовокзале не приняли никаких мер, чтобы сделать здание безопасным для пассажиров. Госстройнадзор во второй раз обязал застройщика автовокзала устранить нарушения норм безопасности. Ранее ведомство уже проверяло здание по жалобе общественников.

— В 2012 году мэрией Новосибирска принято решение по вводу в эксплуатацию первого этапа строительств. Заключение инспекции было выдано под гарантийные обязательства департамента транспорта. Гарантийные обязательства не выполнены, допущена эксплуатация незавершенных этапов строительства, в частности посадочных платформ с навесом, — цитируют письмо Госстройнадзора в пресс-службе общественной организации «Гражданский патруль».