Госстройнадзор назвал автовокзал Новосибирска опасным для пассажиров
Ведомство проверяло автовокзал по обращению общественников «Гражданского патруля».
Ведомство проверяло автовокзал по обращению общественников «Гражданского патруля».
На новосибирском автовокзале не приняли никаких мер, чтобы сделать здание безопасным для пассажиров. Госстройнадзор во второй раз обязал застройщика автовокзала устранить нарушения норм безопасности. Ранее ведомство уже проверяло здание по жалобе общественников.
— В 2012 году мэрией Новосибирска принято решение по вводу в эксплуатацию первого этапа строительств. Заключение инспекции было выдано под гарантийные обязательства департамента транспорта. Гарантийные обязательства не выполнены, допущена эксплуатация незавершенных этапов строительства, в частности посадочных платформ с навесом, — цитируют письмо Госстройнадзора в
В ближайшее время инспекторы вновь проверят здание и если там не устранили нарушения, застройщика ждет штраф от пятидесяти до ста тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. Напомним, что 5 сентября «Гражданский патруль» предложил снести автовокзал в Новосибирске.