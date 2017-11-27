Жители спальных районов Челябинска жалуются на смог
Когда в городе снимут режим НМУ.
Когда в городе снимут режим НМУ.
Единая
— За воскресенье, 26 ноября, поступило 29 сигналов. Звонили жители «спальных» районов города — Курчатовского и Калининского, — сообщили газете «Комсомольская правда» — Челябинск в ЕДДС.
Жалобы на смог из районов на
Всего с начала года в ЕДДС поступили 3,4 тыс. жалоб на смог.
Неблагоприятные метеоусловия 1 степени опасности были объявлены на выходные, и предупреждение сохраняется до 19.00 понедельника, 27 ноября. На улице стоит морозная солнечная погода. Ветер слабый, потому выбросы промпредприятий и выхлопы автотранспорта скапливаются в приземном слое атмосферы.
КСТАТИ.
Куда жаловаться на смог?
— Единая
В ЕДДС подсчитывают количество жалоб о присутствии в атмосферном воздухе посторонних запахов и утром отправляют отчет в мэрию.
— Отдел метеопрогнозов Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды: (351) 260−67−70.
Санитарные посты Гидрометцентра анализируют состояние воздуха. Рекомендуется звонить в периоды сильной задымленности.
— ГУ МЧС России по Челябинской области, телефон доверия: (351) 239−99−99.
Сотрудники специализированной
— Управление Роспотребнадзора по Челябинской области, горячая линия: 8−800−100−26−73.
Оператор фиксирует жалобы.
— Управление Росприроднадзора по Челябинской области: (351) 237−80−83, 8−908−094−00−64.
Звонки принимает дежурный. Южноуральцы также могут оставить жалобы на сайте ведомства 74.rpn.gov.ru.