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10:59 (мск), источник: Комсомольская правда

Жители спальных районов Челябинска жалуются на смог

Когда в городе снимут режим НМУ.

Единая дежурно-диспетчерская служба Челябинска в минувшие выходные принимала звонки от горожан с жалобами на смог.

— За воскресенье, 26 ноября, поступило 29 сигналов. Звонили жители «спальных» районов города — Курчатовского и Калининского, — сообщили газете «Комсомольская правда» — Челябинск в ЕДДС.

Жалобы на смог из районов на северо-западе — примета последних лет, ведь никогда ранее «северок» не страдал от выбросов. Специалисты утверждают, что это — вина хаотичной непродуманной застройки. Изменилась роза ветров. Появились так называемые сквозные коридоры, благодаря которым ветер меняет направление. И выбросы доносятся до тех микрорайонов, куда не добирались никогда. Например, до Шершневского водохранилища и Краснопольской площадки.

Всего с начала года в ЕДДС поступили 3,4 тыс. жалоб на смог.

Неблагоприятные метеоусловия 1 степени опасности были объявлены на выходные, и предупреждение сохраняется до 19.00 понедельника, 27 ноября. На улице стоит морозная солнечная погода. Ветер слабый, потому выбросы промпредприятий и выхлопы автотранспорта скапливаются в приземном слое атмосферы.

КСТАТИ.

Куда жаловаться на смог?

— Единая дежурно-диспетчерская служба Челябинска: 112, (351) 263−34−44.

В ЕДДС подсчитывают количество жалоб о присутствии в атмосферном воздухе посторонних запахов и утром отправляют отчет в мэрию.

— Отдел метеопрогнозов Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды: (351) 260−67−70.

Санитарные посты Гидрометцентра анализируют состояние воздуха. Рекомендуется звонить в периоды сильной задымленности.

— ГУ МЧС России по Челябинской области, телефон доверия: (351) 239−99−99.

Сотрудники специализированной пожарно-спасательной части проводят заборы проб окружающего воздуха.

— Управление Роспотребнадзора по Челябинской области, горячая линия: 8−800−100−26−73.

Оператор фиксирует жалобы.

— Управление Росприроднадзора по Челябинской области: (351) 237−80−83, 8−908−094−00−64.

Звонки принимает дежурный. Южноуральцы также могут оставить жалобы на сайте ведомства 74.rpn.gov.ru.

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