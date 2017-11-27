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13:30 (мск), источник: АиФ Казань

В Татарстане зима опаздывает на месяц

Устойчивый снежный покров в РТ должен был установиться еще 20 ноября, но снега на этой неделе метеорологи не прогнозируют.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +4° 70% 763 мм рт. ст. 3 м/с

«По средним многолетним нормам устойчивый снежный покров устанавливается в Татарстане 19—20 ноября. Но на этой неделе снега мы по-прежнему не увидим — циклон пока не может пробиться через антициклон, — отвечает заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев. — Морозы также не прогнозируются, хотя температура и будет отрицательной и днем, и ночью. Ноябрь нынче аномально теплый: мы приближаемся к ноябрю 2013 года, побившему рекорды. Только 27 ноября состоялся переход среднесуточной температуры через 0, хотя по многолетним нормам это должно было произойти еще 1 ноября, а примерно 20 числа среднесуточная температура переходит через -5 градусов Цельсия. То есть зима нынче “отстает от графика” почти на месяц».

Горожанам комфортно, а вот сельчане в тревоге — из-за отсутствия снега могут пострадать озимые, отмечает метеоролог. Кое-где набухли почки у плодовых деревьев, в национальном парке «Нижняя Кама» распустилась верба, теперь же почки замерзнут. Аномально теплая погода сбивает ритм у растений и животных.

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