В Татарстане зима опаздывает на месяц

«По средним многолетним нормам устойчивый снежный покров устанавливается в Татарстане 19—20 ноября . Но на этой неделе снега мы по-прежнему не увидим — циклон пока не может пробиться через антициклон, — отвечает заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев. — Морозы также не прогнозируются, хотя температура и будет отрицательной и днем, и ночью. Ноябрь нынче аномально теплый: мы приближаемся к ноябрю 2013 года, побившему рекорды. Только 27 ноября состоялся переход среднесуточной температуры через 0, хотя по многолетним нормам это должно было произойти еще 1 ноября, а примерно 20 числа среднесуточная температура переходит через -5 градусов Цельсия. То есть зима нынче “отстает от графика” почти на месяц».