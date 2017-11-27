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11:08 (мск), источник: РИА Новости

В Челябинске проверят жалобу Галустяна на рекламу с его изображением

ЧЕЛЯБИНСК, 27 ноя — РИА Новости. Челябинское управление ФАС России начало проверку по жалобе актера и шоумена Михаила Галустяна, который заявил, что в рекламе заведения быстрого питания в городе Копейске незаконно размещена его фотография, сообщила в понедельник пресс-служба УФАС.

По данным ведомства, рекламная конструкция в виде настенного панно, помимо фотографии Галустяна, содержит следующие сведения: «Шашлык, Шаурма, На углях…».

«Челябинским УФАС России подготовлен и направлен запрос в администрацию Копейского городского округа Челябинской области в целях установления владельца рекламной конструкции и проверки наличия разрешительных документов на ее установку. Решение о возбуждении дела по признакам нарушения рекламного законодательства будет принято до 10 декабря 2017 года», — говорится в сообщении.

УФАС уточняет, что согласно пункту 1 статьи 152.1 Гражданского кодекса РФ, использование изображения гражданина (в том числе его фотографии) допускается только с согласия этого гражданина. Также согласно части 11 статьи 5 Закона о рекламе при производстве, размещении и распространении рекламы, должны соблюдаться требования законодательства РФ, в том числе требования гражданского законодательства, добавляет управление.

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