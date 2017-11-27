В Челябинске проверят жалобу Галустяна на рекламу с его изображением

По данным ведомства, рекламная конструкция в виде настенного панно, помимо фотографии Галустяна, содержит следующие сведения: «Шашлык, Шаурма, На углях…».

«Челябинским УФАС России подготовлен и направлен запрос в администрацию Копейского городского округа Челябинской области в целях установления владельца рекламной конструкции и проверки наличия разрешительных документов на ее установку. Решение о возбуждении дела по признакам нарушения рекламного законодательства будет принято до 10 декабря 2017 года», — говорится в сообщении.