Пёс из ролика «Это фиаско, братан» повторил свой трюк в Алматы
Знаменитый
Знаменитый
Герой набравшего миллионы просмотров на YouTube ролика «Это фиаско, братан» пёс Стив вместе со своим хозяином посетил Алматы во время кругосветного путешествия.
Владимир Лавров автостопом добрался с собакой из Астрахани в Алматы. Большую часть дороги пёс породы
По приезде в город недалеко от вокзала Алматы-1 Стив повторил принёсший ему популярность трюк с переходом речки по бревну. К счастью, на этот раз обошлось без фиаско.
Владимир со Стивом отправились на Шымбулак. Собака пришла в восторг от обилия снега. Затем пёс с хозяином без всяких проблем поднялись вверх по канатной дороге.
"Проблем на канатке никаких не возникало. Билет покупать собаке не нужно. Так же без проблем мы ездили на автобусах из Алматы-1 до центра, хоть и говорят, что водители иногда ругаются", – поделился Владимир Лавров.
Подъём в гору
Пёс Стив прославился после забавного видео перехода через реку по поваленному дереву. Хозяин предупредил питомца, чтобы тот не упал, но собака сорвалась и свалилась в холодную воду, после чего хозяин за кадром констатировал: «Это фиаско, братан».