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13:25 (мск), источник: Informburo.kz

Пёс из ролика «Это фиаско, братан» повторил свой трюк в Алматы

Знаменитый сиба-ину прокатился по канатной дороге и искренне радовался снегу на Шымбулаке.

Источник: Informburo.kz
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Герой набравшего миллионы просмотров на YouTube ролика «Это фиаско, братан» пёс Стив вместе со своим хозяином посетил Алматы во время кругосветного путешествия.

Владимир Лавров автостопом добрался с собакой из Астрахани в Алматы. Большую часть дороги пёс породы сиба-ину безмятежно спал, лишь иногда отвлекаясь на проходящих по дороге верблюдов.

По приезде в город недалеко от вокзала Алматы-1 Стив повторил принёсший ему популярность трюк с переходом речки по бревну. К счастью, на этот раз обошлось без фиаско.

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Владимир со Стивом отправились на Шымбулак. Собака пришла в восторг от обилия снега. Затем пёс с хозяином без всяких проблем поднялись вверх по канатной дороге.

"Проблем на канатке никаких не возникало. Билет покупать собаке не нужно. Так же без проблем мы ездили на автобусах из Алматы-1 до центра, хоть и говорят, что водители иногда ругаются", – поделился Владимир Лавров.

Подъём в гору сиба-ину перенёс отлично. Следующим пунктом экскурсии по Казахстану для него стал Чарынский каньон.

Источник: Informburo.kz

Пёс Стив прославился после забавного видео перехода через реку по поваленному дереву. Хозяин предупредил питомца, чтобы тот не упал, но собака сорвалась и свалилась в холодную воду, после чего хозяин за кадром констатировал: «Это фиаско, братан».

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