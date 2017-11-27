Пропавшую 16-летнюю школьницу нашли сегодня под Хабаровском
Связь с подростком оборвалась около недели назад.
Связь с подростком оборвалась около недели назад.
Хабаровск, 27 ноября, AmurMedia.
Пропавшую на прошлой неделе 16-летнюю девушку нашли сегодня в одном из военных гарнизонов под Хабаровском. В настоящее время жизни и здоровью подростка ничего не угрожает, сообщил корр. ИА AmurMedia руководитель
— Пропавшую горожанку нашли сегодня, девочка жива и здорова. Подростка нашли на 49-м километре у ее знакомых. Мы передали несовершеннолетнюю в отдел полиции. Поиски ребенка официально завершены, — уточнил Сергей Савельев.
Напомним, школьница пропала в краевом центре еще в минувшую среду, 22 ноября. Последний раз девушку видели в районе цирка. Сегодня по адресу ее предполагаемого местоположения выезжала оперативная группа. Как оказалось, более чем удачно.