В Ростове изобрели умный чемодан, который определит массу багажа

В разработку встроены весы высокой точности, однако по признанию разработчиков, это лишь одна из десяти инноваций, которые они собираются внедрить: также чемодан сможет вскоре определять свое местонахождение и связываться со смартфоном, получит противоугонную сигнализацию, а также систему трансформации внутреннего пространства. При этом члены команды, которая состоит из 20 человек, проживают в разных городах, но основное производство находится в Ростове-на-Дону.
По рассказу Вадима Извозчикова, разработка должна облегчить жизнь путешественникам и избежать типичных волнений.
В пресс-службе «Garaжа» отметили, что в США и Европе подобные «умные чемоданы» пользуются большой популярностью, однако в России таких проектов не было. От зарубежных аналогов ростовский чемодан отличается существенно низкой ценой — 5−6 тысяч руб.