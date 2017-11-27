В Ростове изобрели умный чемодан, который определит массу багажа

В разработку встроены весы высокой точности, однако по признанию разработчиков, это лишь одна из десяти инноваций, которые они собираются внедрить: также чемодан сможет вскоре определять свое местонахождение и связываться со смартфоном, получит противоугонную сигнализацию, а также систему трансформации внутреннего пространства. При этом члены команды, которая состоит из 20 человек, проживают в разных городах, но основное производство находится в Ростове-на-Дону.