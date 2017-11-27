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12:12 (мск), источник: Деловое сообщество

В Ростове изобрели умный чемодан, который определит массу багажа

Резиденты промышленного коворкинга «Garaж» ДГТУ из команды «Смарт-Чемодан», руководит которой Вадим Извозчиков, создали рабочий прототип «умного чемодана» стандартных габаритов 64×43х27, который сможет определить массу багажа.

В разработку встроены весы высокой точности, однако по признанию разработчиков, это лишь одна из десяти инноваций, которые они собираются внедрить: также чемодан сможет вскоре определять свое местонахождение и связываться со смартфоном, получит противоугонную сигнализацию, а также систему трансформации внутреннего пространства. При этом члены команды, которая состоит из 20 человек, проживают в разных городах, но основное производство находится в Ростове-на-Дону.

По рассказу Вадима Извозчикова, разработка должна облегчить жизнь путешественникам и избежать типичных волнений.

В пресс-службе «Garaжа» отметили, что в США и Европе подобные «умные чемоданы» пользуются большой популярностью, однако в России таких проектов не было. От зарубежных аналогов ростовский чемодан отличается существенно низкой ценой — 5−6 тысяч руб.

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