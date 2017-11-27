В Уфе появилось самое большое граффити
Яркий портрет нашел свое место на стене многоэтажки.
Яркий портрет нашел свое место на стене многоэтажки.
В столице Башкирии завершили работу над самым большим граффити в городе. Портрет Михаила Ферина, директора Уфимского машиностроительного производственного объединения, украшает новую многоэтажку по улице Валерия Лесунова в микрорайоне Инорс.
Граффити появилась в данном микрорайоне не просто так — Ферин здесь жил и работал, в Инорсе также есть улица имени Ферина.
Большую работу по созданию его проделал художник Олег Куйбышев, который ранее нарисовал портрет Натальи Ковшовой, Юрия Гагарина, маршала Жукова.