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12:04 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе появилось самое большое граффити

Яркий портрет нашел свое место на стене многоэтажки.

Источник: Комсомольская правда

В столице Башкирии завершили работу над самым большим граффити в городе. Портрет Михаила Ферина, директора Уфимского машиностроительного производственного объединения, украшает новую многоэтажку по улице Валерия Лесунова в микрорайоне Инорс.

Граффити появилась в данном микрорайоне не просто так — Ферин здесь жил и работал, в Инорсе также есть улица имени Ферина.

Большую работу по созданию его проделал художник Олег Куйбышев, который ранее нарисовал портрет Натальи Ковшовой, Юрия Гагарина, маршала Жукова.

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