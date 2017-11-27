Юных ученых в Симферополе лишили занятий из-за холода

Источник: РИА "Новости"

Об этом РИА Новости Крым сообщила директор МАН Виктория Члек.

«У нас идет капитальный ремонт котельной. Я думаю, что до конца недели мы все эти моменты постараемся решить и запустим отопление. У нас полностью менялось газовое оборудование и отопительная система», — пояснила руководитель учреждения. По ее словам, в ходе ремонта была усилена мощность котельной.

Директор отметила, что из-за похолодания и временного отсутствия отопления в зданиях Малой академии наук, с 21 ноября занятия отменены.

«Пока было более-менее тепло на улице, мы занимались. Похолодало на прошлой неделе и мы отменили занятия на одну неделю. Но в кабинетах холодно, и, скорее всего, мы продлим отмену занятий», — добавила Члек.