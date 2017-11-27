Юных ученых в Симферополе лишили занятий из-за холода
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. Занятия воспитанников крымской Малой академии наук «Искатель» в Симферополе временно прекращены
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. Занятия воспитанников крымской Малой академии наук «Искатель» в Симферополе временно прекращены
Об этом РИА Новости Крым сообщила директор МАН Виктория Члек.
«У нас идет капитальный ремонт котельной. Я думаю, что до конца недели мы все эти моменты постараемся решить и запустим отопление. У нас полностью менялось газовое оборудование и отопительная система», — пояснила руководитель учреждения. По ее словам, в ходе ремонта была усилена мощность котельной.
Директор отметила, что
«Пока было
Создание МАН «Искатель» как добровольного объединения учащихся, увлеченных наукой и техникой, в 1963 году инициировала Крымская областная станция юных техников. Опыт работы академии положил начало созданию малых академий в разных регионах Советского Союза.