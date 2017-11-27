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12:16 (мск), источник: Комсомольская правда

Крыму поручили догнать Петербург — самый читающий регион России

Степашин посетил филиал Книжной лавки писателей.

В начале лета филиал знаменитой Книжной лавки писателей, которая работает на Невском проспекте в Петербурге, появился в Симферополе. Президент Российского книжного союза Сергей Степашин во время своего визита в Крым посетил местное отделение Книжной лавки.

Степашин не только осмотрел помещение, но и попробовал местный кофе в литературном кафе. Глава Российского книжного союза рассказал, что бывал в Книжной лавке в Петербурге, а глава Северной столицы Георгий Полтавченко — его хороший приятель.

Также Степашин напомнил, что именно Петербург получил статус самого читающего региона России. И выразил надежду, что в скором времени Симферополь догонит по этому показателю город на Неве, пишет Nation News.

К слову, Георгий Полтавченко в июне принимал участие в торжественном открытии филиала Книжной лавки писателей в Симферополе.

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