Указание Путина: Петербург может обрести крупнейший ледовый дворец в Европе
Петербургский СКК и территория вокруг него могут преобразиться.
Петербургский СКК и территория вокруг него могут преобразиться.
Хоккейный клуб СКА (Санкт-Петербург) предложил губернатору Георгию Полтавченко поддержать реконструкцию
Как сообщает «Деловой Петербург», ссылаясь на данные хоккейного клуба, после реконструкции СКК сможет принимать до 20 тыс. зрителей, став крупнейшим ледовой ареной в Европе.
По оценке издания, проект может потребовать от инвестора вложений от 1 до 2,2 млрд рублей. Еще 4−5 млрд рублей потребует развитие прилегающей территории, на которой можно построить до 70 тыс. кв. м недвижимости.
«Возможность строительства сопутствующей инфраструктуры в настоящее время согласовывается. Со своей стороны, клуб планирует в непосредственной близости к СКК построить как социальные, так и коммерческие объекты», — цитирует «ДП» слова представителей клуба.
Как добавляет РБК, 100% долей в хоккейном клубе СКА принадлежат структуре «Газпрома» — ООО «Газпром Инвестгазификация». Председателем совета директоров клуба является Геннадий Тимченко,
Президент заявил об этом в ходе осмотра выставки, посвящённой подготовке
«Для хоккеистов надо построить еще», — сказал тогда президент.
«Строим…», — ответил Полтавченко.
«Да ничего вы не строите, — возразил Путин. — А надо бы строить».
В настоящее время ХК СКА проводит свои домашние матчи в Ледовом дворце в Невском районе Петербурга. Он был построен к Чемпионату мира по хоккею 2000 года, который проводился в Петербурге. С тех пор крупных хоккейных стадионов в городе не строилось.
Для справки:
Петербургский СКК находится в подчинении комитета по физической культуре и спорту правительства