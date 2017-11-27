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12:34 (мск), источник: ИА REGNUM

Указание Путина: Петербург может обрести крупнейший ледовый дворец в Европе

Петербургский СКК и территория вокруг него могут преобразиться.

Источник: РИА "Новости"

Хоккейный клуб СКА (Санкт-Петербург) предложил губернатору Георгию Полтавченко поддержать реконструкцию спортивно-концертного комплекса «Петербургский» (СКК) на проспекте Юрия Гагарина в Московском районе и комплексное развитие прилегающей к нему территории.

Как сообщает «Деловой Петербург», ссылаясь на данные хоккейного клуба, после реконструкции СКК сможет принимать до 20 тыс. зрителей, став крупнейшим ледовой ареной в Европе.

По оценке издания, проект может потребовать от инвестора вложений от 1 до 2,2 млрд рублей. Еще 4−5 млрд рублей потребует развитие прилегающей территории, на которой можно построить до 70 тыс. кв. м недвижимости.

«Возможность строительства сопутствующей инфраструктуры в настоящее время согласовывается. Со своей стороны, клуб планирует в непосредственной близости к СКК построить как социальные, так и коммерческие объекты», — цитирует «ДП» слова представителей клуба.

Как добавляет РБК, 100% долей в хоккейном клубе СКА принадлежат структуре «Газпрома» — ООО «Газпром Инвестгазификация». Председателем совета директоров клуба является Геннадий Тимченко, вице-президентом — сын крупного предпринимателя Бориса Ротенберга — Роман Ротенберг.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября 2017 года президент России Владимир Путин дал указание губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко не забывать про развитие хоккея в городе и создавать для этого необходимую материальную базу.

Президент заявил об этом в ходе осмотра выставки, посвящённой подготовке городов-хозяев к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Для хоккеистов надо построить еще», — сказал тогда президент.

«Строим…», — ответил Полтавченко.

«Да ничего вы не строите, — возразил Путин. — А надо бы строить».

В настоящее время ХК СКА проводит свои домашние матчи в Ледовом дворце в Невском районе Петербурга. Он был построен к Чемпионату мира по хоккею 2000 года, который проводился в Петербурге. С тех пор крупных хоккейных стадионов в городе не строилось.

Для справки:

Спортивно-концертный комплекс имени В. И. Ленина, ныне «Петербургский спортивно-концертный комплекс», был открыт в 1980 году, перед Олимпиадой-80. Он стал крупнейшим спортивным комплексом Ленинграда. Вместимость зала — 25 тысяч зрителей. В 1990—2000-е годы в СКК располагалась постоянно действующая ярмарка, закрытая в 2011 году.

Петербургский СКК находится в подчинении комитета по физической культуре и спорту правительства Санкт-Петербурга. На арене Петербургского СКК проходили чемпионаты мира и Европы, крупнейшие международные турниры по различ­ным видам спорта. В СКК проходят концерты и дискотеки.

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