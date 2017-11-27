Волгоградцев зовут присоединиться к акции Щедрый вторник

В России во второй раз состоится «Щедрый вторник» — международный день благотворительности. Проводят его, чтобы объединить людей в стремлении помогать друг другу.

«Щедрый вторник» можно поддержать любой благотворительной активностью: волонтёрской или фандрайзинговой акцией, концертом, лекцией, пожертвованием или просто постом на тему благотворительности в социальных сетях.

К акции «Щедрый вторник» уже присоединилась волгоградская спортсменка Елена Исинбаева.

— Я рада признаться, что основала свой Благотворительный фонд и развиваю детский спорт, — написала в своем Инстаграме Елена. — Давайте делать хорошие дела вместе и вслух! Вместе мы — сила!