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12:16 (мск), источник: Комсомольская правда

Волгоградцев зовут присоединиться к акции Щедрый вторник

28 ноября весь мир отмечает День благотворительности.

В России во второй раз состоится «Щедрый вторник» — международный день благотворительности. Проводят его, чтобы объединить людей в стремлении помогать друг другу.

«Щедрый вторник» можно поддержать любой благотворительной активностью: волонтёрской или фандрайзинговой акцией, концертом, лекцией, пожертвованием или просто постом на тему благотворительности в социальных сетях.

К акции «Щедрый вторник» уже присоединилась волгоградская спортсменка Елена Исинбаева.

— Я рада признаться, что основала свой Благотворительный фонд и развиваю детский спорт, — написала в своем Инстаграме Елена. — Давайте делать хорошие дела вместе и вслух! Вместе мы — сила!

Принять участие в «Щедром вторнике» легко: зарегистрироваться на сайте и стать партнером; придумать благотворительное событие (100 разных идей ищите в сборнике); нанести событие на карту; рассказать о своей активности в социальных сетях, не забывая поставить хэштэг #ЩедрыйВторник; поделиться результатами.

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