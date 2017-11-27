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12:12 (мск), источник: Комсомольская правда

Люди по всей стране собирают деньги на оплату штрафов «омского Мимино», даром возившего соседей

Надзорные органы наказывают его за перевозку пассажиров без лицензии. А неравнодушные люди уже собрали ему 90 тысяч.

«Омский Мимино», как прозвали пассажиры сельского водителя, бесплатно возившего в город соседских бабушек, и сам оказался практически на грани разорения. Все началось с жалоб владельцев маршруток, которые считали: если бы не доброхот люди ездили бы за деньги у них.

После многочисленных проверок, Вадима Остапова буквально завалили штрафами — сейчас их общая сумма уже 175 тысяч рублей. Хозяин «газели», у которого сельчанин ее арендовал, в одностороннем порядке расторг контракт и забрал микроавтобус.

Пришлось работать на личном стареньком авто.

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Напомним, Остапов дважды в день возил из деревни Трубецкое работниц жены, у которой в Омске небольшая пекарня. Когда начались трудности, сотрудницы разбежались. Татьяне Остаповой приходилось работать за всех одной, выручка соответственно стала значительно меньше. А потом и вовсе сломался их главный кормилец машина. На путь до города в один конец женщине приходилось отдавать по 900 рублей. Семья оказалась на грани разорения.

Неравнодушные люди начали собирать подписи в поддержку водителя-самаритянина, а чуть позже — и деньги, чтобы хоть как-то помочь разобраться с проблемами.

— Уже почти половину суммы долга по штрафам собрали. Сейчас все немного на спад пошло, но в первый день очень активно перечисляли, — рассказал Вадим. — Вчера вечером какой-то дед перевел 75 рублей и в сообщении написал: «Извините, я пенсионер. Больше выслать не могу». У меня жена даже расплакалась от чувств. Понятно, что люди помогают не олигархи, а такие же простые, как мы. От этого их помощь нам еще в сто раз дороже. И, конечно, нам важно знать, что так много подписей под петицией. Подумать только — меня поддержали почти 180 тысяч человек! С этим уже не так страшно жить и ходить на следующие суды.

А вот владелец «Газели» оказался непреклонным. Несмотря на то, что «омский Мимино» соблюдал все пункты заключенного с ним договора, сдавать в аренду машину он больше не намерен и уже выставил ее на продажу. Зато другой сосед Остаповых оказался более сердечным. Теперь он возит Татьяну в пекарню в город на своем авто.

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