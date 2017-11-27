Часть улицы Мустая Карима может стать пешеходной на выходные

Источник: AP 2017

В настоящее время Уфа является почти единственным в России городом-миллионником, где нет официальной пешеходной улицы. Изначально пешеходной планировалось сделать улицу Октябрьской Революции, где в фактически неизменном виде сохранилось множество домов дореволюционной постройки, представляющих разные стили деревянной и каменной архитектуры. Однако с этим вариантом не согласились в ГИБДД, пояснив, что перекрытие важной и высоконагруженной магистрали может ухудшить и без того непростую транспортную ситуацию в историческом центре. В качестве недостатка улицы Октябрьской Революции также указывалась ее большая протяженность и отдаленность от сложившихся пешеходных маршрутов.

Второй рассматриваемый вариант — ул. Мустая Карима, где также есть исторические объекты, в том числе медресе им. Султановой и мечеть «Галия», а автомобильный трафик не столь напряженный. В большинстве городов пешеходные улицы появились в конце 1990-х — начале 2000-х годов, путем переустройства обычных магистралей с полным перекрытием движения транспорта.

В Уфе планируется реализовать несколько иной вариант — пешеходной улицы выходного дня. Согласно проекту, в центре магистрали будет создана пешеходная зона со скамейками, озеленением и арт-объектами, а по краям сохранятся полосы для движения автомобилей, которые будут перекрываться в праздники и выходные дни. В будние всем желающим будет доступна центральная часть пешеходной улицы с прогулочной зоной.

Для обеспечения удобства и безопасности пешеходов в районе пересечения ул. Мустая Карима с Коммунистической планируется построить подземный переход. Интересно решен вопрос обустройства перекрестка с ул. Чернышевского. Над проезжей частью предлагается построить специальную аппарель, которая будет играть роль как надземного перехода, так и видовой площадки с озеленением и скамейками. Вход и спуск с аппарели возможен по лестнице и с помощью лифтов.