С автором гимна Казахстана Музафаром Алимбаевым простятся в среду
Народный писатель Музафар Алимбаев умер накануне в возрасте 94 лет.
Народный писатель Музафар Алимбаев умер накануне в возрасте 94 лет.
АСТАНА, 27 ноя — Sputnik. Торжественная церемония прощания с одним из авторов текста гимна пройдет в среду в Алматы.
Музафар Алимбаев скончался 26 ноября на 95-м году жизни.
С народным поэтом простятся в Государственном академическом драмтеатре имени Ауэзова 29 ноября в 10:00, сообщили в Союзе писателей Казахстана.
Музафар Алимбаев родился в ауле Маралды Щербактинского района Павлодарской области 29 октября 1923 года.
Участвовал в Великой Отечественной войне. С 1948 по 1958 годы работал заведующим отделом журнала «Пионер». Также занимал должность заведующего отдела и заместителя главного редактора газеты «Казак әдибиет». С 1958 года в течение 30 лет был главным редактором журнала «Балдырган».
Писательским ремеслом Алимбаев занялся в 1939 году. Первый сборник стихов «Песни о Караганде» вышел в 1952 году.
В последующие годы издал еще 13 стихотворных сборников, большой вклад внес в детскую казахскую литературу.
Запомнился Алимбаев и как переводчик. Он перевел на казахский язык огромное количество пословиц и поговорок народов мира. Одна из больших его работ — перевод на казахский эпоса «Манас». Занимался и научной литературоведческой деятельностью: его перу принадлежит монография «Образные слова — всеобщее сокровище» о теоретических проблемах перевода кратких народных изречений. Заслуженный деятель культуры КазССР, Лауреат Госпремии, Народный писатель Казахстана.
Музафар Алимбаев — автор слов гимна Казахстана. С Кадыром Мырзалиевым, Туманбаем Молдагалиевым и Жадырой Дарибаевой он написал стихи, победившие в конкурсе на создание первого гимна страны после обретения республикой суверенитета.