С автором гимна Казахстана Музафаром Алимбаевым простятся в среду

АСТАНА, 27 ноя — Sputnik. Торжественная церемония прощания с одним из авторов текста гимна пройдет в среду в Алматы.

Музафар Алимбаев скончался 26 ноября на 95-м году жизни.

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С народным поэтом простятся в Государственном академическом драмтеатре имени Ауэзова 29 ноября в 10:00, сообщили в Союзе писателей Казахстана.

Музафар Алимбаев родился в ауле Маралды Щербактинского района Павлодарской области 29 октября 1923 года.

Участвовал в Великой Отечественной войне. С 1948 по 1958 годы работал заведующим отделом журнала «Пионер». Также занимал должность заведующего отдела и заместителя главного редактора газеты «Казак әдибиет». С 1958 года в течение 30 лет был главным редактором журнала «Балдырган».

Писательским ремеслом Алимбаев занялся в 1939 году. Первый сборник стихов «Песни о Караганде» вышел в 1952 году.

В последующие годы издал еще 13 стихотворных сборников, большой вклад внес в детскую казахскую литературу.

Запомнился Алимбаев и как переводчик. Он перевел на казахский язык огромное количество пословиц и поговорок народов мира. Одна из больших его работ — перевод на казахский эпоса «Манас». Занимался и научной литературоведческой деятельностью: его перу принадлежит монография «Образные слова — всеобщее сокровище» о теоретических проблемах перевода кратких народных изречений. Заслуженный деятель культуры КазССР, Лауреат Госпремии, Народный писатель Казахстана.