Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Адвокат: Мутко просил Родченкова добавить допинг в мочу украинца
Поклонники Хворостовского собрали полмиллиона рублей на борьбу с раком
Игроки «Анжи» надели на матч футболки с портретом Керимова
Как обманывают с новыми деньгами
В МИДе объяснили высылку польского историка из России
Пересадка головы: россиянин верит в итальянского хирурга Спиридонов прокомментировал первую удачную пересадку головы человека
Мнение: Если РФ не сдастся в первый день, во второй сдадутся США
СМИ: Трамп прилюдно оскорбил жену Меланью в Японии
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
КПРФ пообещала Путину судьбу Каддафи — СМИ
Кадры: истребители Су-30 принудили сесть самолет
36-летняя Кристина Агилера сделала неудачную пластику
Редкий выход: Пелагея и ее муж вместе появились на публике
"Переел шоколада": соцсети высмеяли Порошенко за призыв к России
СМИ: Жители поселка потребовали вернуть их в ДНР
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
12:21 (мск), источник: Sputniknews.kz

С автором гимна Казахстана Музафаром Алимбаевым простятся в среду

Народный писатель Музафар Алимбаев умер накануне в возрасте 94 лет.

АСТАНА, 27 ноя — Sputnik. Торжественная церемония прощания с одним из авторов текста гимна пройдет в среду в Алматы.

Музафар Алимбаев скончался 26 ноября на 95-м году жизни.

Читайте также
Скончался выдающийся казахстанский поэт Музафар Алимбаев

С народным поэтом простятся в Государственном академическом драмтеатре имени Ауэзова 29 ноября в 10:00, сообщили в Союзе писателей Казахстана.

Музафар Алимбаев родился в ауле Маралды Щербактинского района Павлодарской области 29 октября 1923 года.

Участвовал в Великой Отечественной войне. С 1948 по 1958 годы работал заведующим отделом журнала «Пионер». Также занимал должность заведующего отдела и заместителя главного редактора газеты «Казак әдибиет». С 1958 года в течение 30 лет был главным редактором журнала «Балдырган».

Писательским ремеслом Алимбаев занялся в 1939 году. Первый сборник стихов «Песни о Караганде» вышел в 1952 году.

В последующие годы издал еще 13 стихотворных сборников, большой вклад внес в детскую казахскую литературу.

Запомнился Алимбаев и как переводчик. Он перевел на казахский язык огромное количество пословиц и поговорок народов мира. Одна из больших его работ — перевод на казахский эпоса «Манас». Занимался и научной литературоведческой деятельностью: его перу принадлежит монография «Образные слова — всеобщее сокровище» о теоретических проблемах перевода кратких народных изречений. Заслуженный деятель культуры КазССР, Лауреат Госпремии, Народный писатель Казахстана.

Музафар Алимбаев — автор слов гимна Казахстана. С Кадыром Мырзалиевым, Туманбаем Молдагалиевым и Жадырой Дарибаевой он написал стихи, победившие в конкурсе на создание первого гимна страны после обретения республикой суверенитета.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Доступ к личным данным казахстанцы будут предоставлять по SMS
В ходе поиска родственника утонул житель Акмолинской области
Стала известна победительница конкурса «Мисс Вселенная»
Защита Улюкаева требует вернуть дело в прокуратуру из-за Сечина
Обвиняемого в 60 убийствах не выдали России из-за аэрофобии
Жаров назвал «большой сказкой» анонимность в интернете
Сотрудник МВД уволен после пропажи 50 млн руб. из вещдоков
Конец коммунизма: 95 лет советскому червонцу
СК выяснит, был ли расстрел Романовых ритуальным убийством
Спорт
Момент истины для «Спартака» Московский "Спартак" готовится взять реванш у "Зенита" за разгром в Санкт-Петербурге, а нападающий сине-бело-голубых Кокорин назвал соперников главным раздражителем
Авто
В Москве сгорели пять внедорожников «Мерседес» на 20 млн рублей Пожар был ликвидирован минувшей ночью, никто не пострадал. Материальный ущерб устанавливается, по факту происшествия проводится проверка
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
СМИ: Бузова в слезах покинула съемки шоу «Бабий бунт» Во время съемок нового проекта на «Первом канале» звезда поскандалила с Юлией Барановской и Софико Шеварнадзе
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Четыре жилых дома в Мексике повалились в котлован
Леди
Самые скандальные платья в истории моды Иногда скандал делает платье легендой. Вспоминаем самые скандальные платья в истории моды
Дети
В семье 82-летнего Василия Ливанова случилось пополнение Актер вновь стал дедушкой.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь