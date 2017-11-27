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12:34 (мск), источник: Tengrinews

Проезд в автобусах Астаны станет бесплатным на один день

Проезд в автобусах Астаны 16 декабря будет бесплатным. Об этом сообщает Елорда Инфо со ссылкой на медиацентр акимата Астаны.

Источник: Tengrinews

Как отмечается, проезд будет бесплатным в столичных автобусах, включая экспресс-маршруты. Однако проезд в пригородных маршрутах останется без изменений, и за него нужно будет платить, как всегда.

Отметим, в декабре 2017 года жителей Казахстана ожидают три дополнительных выходных. 16 и 17 декабря в Казахстане отмечают национальный праздник — День Независимости.

В этом году праздничные дни приходятся на субботу и воскресенье. В связи с этим выходные переносятся на следующие дни — 18 и 19 декабря.

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