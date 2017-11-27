Проезд в автобусах Астаны станет бесплатным на один день
Проезд в автобусах Астаны 16 декабря будет бесплатным. Об этом сообщает Елорда Инфо со ссылкой на медиацентр акимата Астаны.
Проезд в автобусах Астаны 16 декабря будет бесплатным. Об этом сообщает Елорда Инфо со ссылкой на медиацентр акимата Астаны.
Как отмечается, проезд будет бесплатным в столичных автобусах, включая
В этом году праздничные дни приходятся на субботу и воскресенье. В связи с этим выходные переносятся на следующие дни — 18 и 19 декабря.