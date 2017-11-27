В Кузбассе задержали наркокурьера с крупной партией наркотиков
Мужчина приехал в областной центр специально, чтобы снабжать мелких торговцев «товаром»
Мужчина приехал в областной центр специально, чтобы снабжать мелких торговцев «товаром»
В Кемеровской области задержали наркокурьера с крупной партией синтетических наркотиков.
По информации
В отношении задержанного 27-летнего мысковчанина возбуждено уголовное дело по ч. 5 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкции статьи предусматривают пожизненное лишение свободы в виде наказания.