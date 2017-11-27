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12:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кузбассе задержали наркокурьера с крупной партией наркотиков

Мужчина приехал в областной центр специально, чтобы снабжать мелких торговцев «товаром»

В Кемеровской области задержали наркокурьера с крупной партией синтетических наркотиков.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области, 27-летний наркокурьер прибыл в Кемерово из Мысков. В областной столице он арендовал жилье, чтобы снабжать местных мелких торговцев запрещенными веществами. Когда злоумышленника задержали, при себе у него были 6 свертков с расфасованными наркотиками. В съемном жилье полицейские обнаружили тайник, оборудованный на балконе. В нем были 900 граммов так называемого «шоколада», около 100 граммов «спайса», 500 граммов «соли» и 200 граммов концентрированного реагента. Также в квартире нашли банковские карты, мобильные телефоны и оборудование для фасовки наркотиков.

В отношении задержанного 27-летнего мысковчанина возбуждено уголовное дело по ч. 5 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкции статьи предусматривают пожизненное лишение свободы в виде наказания.

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