В Кузбассе задержали наркокурьера с крупной партией наркотиков

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области, 27-летний наркокурьер прибыл в Кемерово из Мысков. В областной столице он арендовал жилье, чтобы снабжать местных мелких торговцев запрещенными веществами. Когда злоумышленника задержали, при себе у него были 6 свертков с расфасованными наркотиками. В съемном жилье полицейские обнаружили тайник, оборудованный на балконе. В нем были 900 граммов так называемого «шоколада», около 100 граммов «спайса», 500 граммов «соли» и 200 граммов концентрированного реагента. Также в квартире нашли банковские карты, мобильные телефоны и оборудование для фасовки наркотиков.