Новый Дворец спорта откроют в Самаре уже после ЧМ-2018
На его строительство потратят больше 2 миллиардов рублей.
На его строительство потратят больше 2 миллиардов рублей.
27 ноября в правительстве Самарской области обсуждают способы ограждения стройплощадки нового Дворца спорта. Об этом сообщает «Самарская газета» со ссылкой на департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.
Ледовый дворец начнут строить уже после Чемпионата мира 2018 года в Самаре. По предварительным данным, его откроют в 2020 году. На строительство спорткомплекса потратят 2,1 миллиарда рублей.
Напомним, Дворец спорта ЦСК ВВС демонтировали в октябре текущего года.