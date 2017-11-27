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12:40 (мск), источник: Комсомольская правда

Новый Дворец спорта откроют в Самаре уже после ЧМ-2018

На его строительство потратят больше 2 миллиардов рублей.

Источник: Комсомольская правда

27 ноября в правительстве Самарской области обсуждают способы ограждения стройплощадки нового Дворца спорта. Об этом сообщает «Самарская газета» со ссылкой на департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Ледовый дворец начнут строить уже после Чемпионата мира 2018 года в Самаре. По предварительным данным, его откроют в 2020 году. На строительство спорткомплекса потратят 2,1 миллиарда рублей.

Напомним, Дворец спорта ЦСК ВВС демонтировали в октябре текущего года.

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