В Краснодаре проверят систему оповещения о ЧС

В ходе проверки, которая пройдет с 10:00 до 11:00, протестируют работоспособность средств оповещения с кратковременным включением электросирен, звучание которых является предупредительным сигналом гражданской обороны, который означает «Внимание всем!». По этому сигналу нужно включить телеканалы «Кубань 24», «Россия 1» либо «Радио России» или «Первое радио Кубани» и прослушать спецсообщение.