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12:34 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре проверят систему оповещения о ЧС

В Краснодаре утром 29 ноября проведут плановую проверку технического состояния системы централизованного оповещения населения об опасности.

В ходе проверки, которая пройдет с 10:00 до 11:00, протестируют работоспособность средств оповещения с кратковременным включением электросирен, звучание которых является предупредительным сигналом гражданской обороны, который означает «Внимание всем!». По этому сигналу нужно включить телеканалы «Кубань 24», «Россия 1» либо «Радио России» или «Первое радио Кубани» и прослушать спецсообщение.

В пресс-службе администрации Краснодара горожан призвали во время проверки сохранять спокойствие и оставаться на рабочих местах или дома.

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