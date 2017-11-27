На Ботанике многие троллейбусы встали из-за отключения электричества
Водители многих троллейбусов были вынуждены сделать этим утром временную остановку на бульваре Дачия. Скорее всего, причиной стало отключение электричества.
Водители многих троллейбусов были вынуждены сделать этим утром временную остановку на бульваре Дачия. Скорее всего, причиной стало отключение электричества.
В этой связи движение в данной зоне оказалось заблокированным, а пассажиры были вынуждены идти пешком в дождь.
В комментарии для портала Unimedia глава Управления электротранспорта Георгий Моргоч не смог предоставить подробности случившегося, так как находился на заседании примэрии. Момент, однако, попал в объектив фотокамер.