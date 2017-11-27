На Ботанике многие троллейбусы встали из-за отключения электричества

В этой связи движение в данной зоне оказалось заблокированным, а пассажиры были вынуждены идти пешком в дождь.

В комментарии для портала Unimedia глава Управления электротранспорта Георгий Моргоч не смог предоставить подробности случившегося, так как находился на заседании примэрии. Момент, однако, попал в объектив фотокамер.