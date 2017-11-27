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27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неустойчивая погода с дождем и мокрым снегом ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

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«В последние дни осени погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты, ожидается неустойчивая погода с осадками в виде мокрого снега и дождя. Несмотря на то, что температурный фон в ближайшие дни по сравнению с прошедшими выходными понизится, он по-прежнему будет выше климатической нормы», — сказали в Гидромете.

Во вторник, 28 ноября, малоподвижный атмосферный фронт обусловит преимущественно по восточной части страны осадки (мокрый снег, дождь). Местами ожидаются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог образуется гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 1 градуса, днем — от минус 1 до плюс 4.

В среду, 29 ноября, атмосферные фронты с Западной Европы вызовут на большей части территории страны осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха в течение суток составит от минус 3 до плюс 3, ночью по востоку при прояснениях до 4−6 градусов мороза.

В четверг, 30 ноября, сохранится неустойчивая погода с осадками в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах образуется туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 градусов. Днем — от минус 2 до плюс 4, по Гомельской области местами температура повысится до 6 градусов тепла.