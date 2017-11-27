Минстрой хочет обязать собственников недвижимости участвовать в благоустройстве

Мень также отметил, что «очень часто у нас главы муниципалитетов обращаются к бизнесу по наведению порядка рядом со своими учреждениями». «И это вызывает определенного рода вопросы, так это несистематизировано. Сегодня это также будет регламентировано у нас», — отметил министр (цитата по «РИА Новости»).