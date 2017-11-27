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14:47 (мск), источник: Ведомости

Минстрой хочет обязать собственников недвижимости участвовать в благоустройстве

Собственников недвижимости могут обязать участвовать в благоустройстве прилегающих территорий, сообщил министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень на селекторном совещании по выполнению программ благоустройства и капремонта, передает «Интерфакс».

«Мы введем обязанность собственников недвижимости участвовать в благоустройстве прилегающей территории», — сказал Мень, добавив, что правила проведения благоустройства будет устанавливать муниципалитет.

Мень также отметил, что «очень часто у нас главы муниципалитетов обращаются к бизнесу по наведению порядка рядом со своими учреждениями». «И это вызывает определенного рода вопросы, так это несистематизировано. Сегодня это также будет регламентировано у нас», — отметил министр (цитата по «РИА Новости»).

Ранее директор департамента городской среды Минстроя Оксана Демченко поясняла, что Минстрой подготовил законопроект, предусматривающий введение ответственности собственников зданий за состояние прилегающей территории.

По ее словам, в законе будет прописано, что такое прилегающая территория. Регионы будут наделены правом устанавливать порядок определения границ прилегающих территорий, муниципалитеты в соответствии с этими правилами будут определять границы.

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