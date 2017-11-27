Селенга приносит в Байкал много меди, свинца и цинка, Баргузин — калий и аммиак

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Об этом 27 ноября 2017 года заявил на пресс-конференции сотрудник биологического факультета МГУ Михаил Колобов по итогам проекта «Байкальская экспедиция», в котором он принимал участие минувшим летом. По его словам, для человека такое превышение концентрации не вредно, но может быть опасно для фито- и зоопланктона, являющегося кормовой базой для рыб.

В рамках «Байкальской экспедиции» учёные исследовали значительную часть берега Байкала — от Листвянки в Иркутской области до Танхоя в Бурятии, дельту Селенги, далее — до Усть-Баргузина, захватили Ушканьи острова и Ольхон. Исследование заплесковой зоны Байкала, мелководья прошло на трёх уровнях: осмотр с берега, с квадрокоптера и со спутника. Исследовалась гидрохимическая ситуация Байкала, брались пробы грунтов и организмов и т. д. Работу проводил и Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды (Москва). Сейчас идёт обработка данных, по мере получения научных результатов экспедиции они будут публиковаться в открытом доступе, рассказал Михаил Колобов.

Пока он с точностью смог сказать только, что Байкал был и остаётся чистейшим водоёмом на планете. «Разумеется, в нём происходят определённые процессы, которых раньше не было, но от чего они зависят, ещё предстоит разобраться учёным, — сказал он. — Появление той же водоросли спирогиры — это не загрязнение Байкала, а отражение каких-то процессов в нём, которые вызвали такую реакцию. Почему? Надо искать. То, что приносят реки в Байкал, может быть неконтролируемыми разработками каких-то месторождений. Чтобы ответить на этот вопрос, надо поставить на учёт сток воды в Байкал».

По его словам, повышенные концентрации токсинов тяжёлых металлов, которые приносит Селенга в Байкал, прежде всего, негативно влияют на самую нежную часть экосистемы — планктон. Токсины меди приводят к удушению эпишуры (90% зоопланктона), а цинка — к торможению фотосинтеза в фитопланктоне. При этом учёный высказал мнение, что вряд ли токсины тяжёлых металлов Селенга приносит из Монголии, слишком далёкое расстояние, они бы успели осесть, раствориться за время стока.