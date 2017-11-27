Более 11% жителей Нижегородской области остаются за чертой бедности

Источник: РИА "Новости"

По официальным статистическим данным, величина прожиточного минимума по Нижегородской области в расчете на душу населения в среднем за III квартал 2017 года составила 9370 рублей.

Среднедушевые денежные доходы населения Нижегородской области в январе-октябре 2017 года составили 29 880 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 1,3%.

При этом реальные денежные доходы населения (доходы, скорректированные на индекс потребительских цен) за тот же период снизились на 3,4%, а реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы за минусом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) упали на 3,9%.

Суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 ноября 2017 года составила 11 657 тыс. рублей и по сравнению с 1 ноября 2016 года уменьшилась в 7 раз.

Уровень безработицы в Нижегородской области на 1 ноября составил 74,2 тыс. человек, или 4,2% от общего числа экономически активного населения.

Как сообщало ИА REGNUM, на 2017 года уровень бедности в Нижегородской области составлял около 9,8%. В марте он достиг 12,2%.