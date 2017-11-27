Более 11% жителей Нижегородской области остаются за чертой бедности
В Нижегородской области по итогам третьего квартала 2017 года 11,2% живут за чертой бедности, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Росстата.
В Нижегородской области по итогам третьего квартала 2017 года 11,2% живут за чертой бедности, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Росстата.
По официальным статистическим данным, величина прожиточного минимума по Нижегородской области в расчете на душу населения в среднем за III квартал 2017 года составила 9370 рублей.
Среднедушевые денежные доходы населения Нижегородской области в
При этом реальные денежные доходы населения (доходы, скорректированные на индекс потребительских цен) за тот же период снизились на 3,4%, а реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы за минусом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) упали на 3,9%.
Суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 ноября 2017 года составила 11 657 тыс. рублей и по сравнению с 1 ноября 2016 года уменьшилась в 7 раз.
Уровень безработицы в Нижегородской области на 1 ноября составил 74,2 тыс. человек, или 4,2% от общего числа экономически активного населения.
Как сообщало ИА REGNUM, на 2017 года уровень бедности в Нижегородской области составлял около 9,8%. В марте он достиг 12,2%.
В мае 2017 года теперь уже бывший губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев заявлял, что за обнищание населения произошло