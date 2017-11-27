Для стариков учредили институт замещающей семьи

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 ноя — Sputnik. Одинокие пожилые люди могут быть приняты в замещающие семьи на определенных условиях, прописанных в Положении о социальном обслуживании в замещающей семье. Положение за № 864 было утверждено Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 20 ноября 2017, сообщает Национальный центр правовой информации.

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Кому полагается помощь

На право жить в замещающей семье может рассчитывать любой «совершеннолетний нетрудоспособный гражданин». Согласно положения, в эту категорию попадают неработающие инвалиды I или II группы, а также неработающие граждане, достигшие 70-летнего возраста, постоянно проживающие на территории Беларуси и оставшиеся без детей, супругов и родителей.

Также претендовать на договор об оказании социальных услуг в форме социального обслуживания в замещающей семье могут люди, которым помогают граждане, получающие за это пособие по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста.

Не сможет попасть в замещающую семью пенсионер, который ранее заключил договор ренты либо договор пожизненного содержания с иждивением.

Куда идти и с кем договариваться

Чтобы попасть в замещающую семью, пожилому человеку предстоит заключить трехсторонний договор между ним, как получателем услуги, другим физлицом, который согласится принять у себя дома старика, и территориальным центром социального обслуживания населения.

Именно территориальный центр организует встречи, где знакомит помощника и нетрудоспособного гражданина, проводит социально-психологическую диагностику (определяет психологическую совместимость сторон), при необходимости организует обучение и подготовку помощника.

Если стороны согласны, то территориальный центр направляет необходимый пакет документов в местные органы для рассмотрения комиссией и принятия решения местным исполнительным и распорядительным органом. Именно они с учетом предложений специально созданной комиссии принимают решение о заключении договора.

Что в договоре

Положение предусматривает, что местные органы должны принять решения в течение 60 дней со дня поступления документов. Еще три дня дается территориальному центру на то, чтобы проинформировать пожилого человека и его потенциального помощника.

В договоре, согласно Положения, должен быть прописан ряд условий. В частности, пожилой человек или супружеская пара должны быть обеспечены отдельной жилой комнатой.

Должен быть прописан также порядок формирования бюджета замещающей семьи и его расходование. При этом сумма денежных средств, передаваемых принятым в семью гражданином, не может превышать 75% назначенной ему пенсии с учетом надбавок, доплат и повышений.

Срок оказания подобных социальных услуг не должен быть менее 6 месяцев.

Что касается ежемесячного денежного вознаграждения помощнику, то если местные исполнительные и распорядительные органы примут такое решение, оно устанавливается на уровне ежемесячного денежного вознаграждения в размере 100% наибольшей величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, утвержденного Минтруда и соцзащиты за два последних квартала. Если у помощника живет не трудоспособная пара, то вознаграждение увеличивается до 150%.

Решение о вознаграждении может быть принято, если семья принимает у себя, к примеру, инвалида I группы с резко выраженным нарушением способности к самообслуживанию.