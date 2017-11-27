Транспортный коллапс на границе: выезда в Литву ожидают более 650 фур

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 ноя — Sputnik. Очередь из более 650 грузовых автомобилей образовалась на белорусско-литовской границе в понедельник днем, сообщается на сайте Государственного пограничного комитета.

По данным ведомства на 12:00, наибольшее количество фур скопилось в пункте пропуска (ПП) «Каменный Лог» — здесь стоят более 230 машин. В ПП «Привалка» ожидают очереди более 150 большегрузов, в ПП «Бенякони» — 140, а в ПП «Котловка» — 130.

Фуры «застряли» также на белорусско-латвийской границе. В пункте пропуска «Урбаны» стоят более 100 машин. Выезда в Польшу ожидают 90 грузовых автомобилей.

В середине ноября у Беларуси закончились специальные разрешения на международные перевозки грузов по территории Польши. Это значит, что белорусские водители, которые доставляют грузы в эту страну, могут остаться без работы.