Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Пугачева испугала поклонников лицом без грима
8 секретов стройности японцев
Улюкаев пояснил значение слов Сечина о «собирании объемов»
Собчак рассказала, как слова о Крыме повлияли на ее рейтинг
Невеста принца: 7 главных фактов о Меган Маркл
«Пиво достанем, а с йогуртом разберемся» Путин и Земан пошутили на тему санкций
СМИ: Россияне отреагировали на схватку Собчак с Соловьевым
СМИ о СР-10: с этим самолетом ВКС РФ смертоносны
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
КПРФ пообещала Путину судьбу Каддафи — СМИ
Кадры: истребители Су-30 принудили сесть самолет
Юлию Меньшову раскритиковали за неудачный наряд
36-летняя Кристина Агилера сделала неудачную пластику
СМИ: Пугачева рассказала, почему обвенчалась с Галкиным
Сестра Фриске сказала о ценной находке в ее жилье
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
8День благодарения
13:48 (мск), источник: Sputnik.by

Транспортный коллапс на границе: выезда в Литву ожидают более 650 фур

Очереди также образовались на границе Беларуси с Латвией и Польшей — здесь «застряли» более 100 и 90 большегрузов.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 ноя — Sputnik. Очередь из более 650 грузовых автомобилей образовалась на белорусско-литовской границе в понедельник днем, сообщается на сайте Государственного пограничного комитета.

Читайте также
Семибалльные пробки в ГАИ Минска объяснили «началом недели»

По данным ведомства на 12:00, наибольшее количество фур скопилось в пункте пропуска (ПП) «Каменный Лог» — здесь стоят более 230 машин. В ПП «Привалка» ожидают очереди более 150 большегрузов, в ПП «Бенякони» — 140, а в ПП «Котловка» — 130.

Фуры «застряли» также на белорусско-латвийской границе. В пункте пропуска «Урбаны» стоят более 100 машин. Выезда в Польшу ожидают 90 грузовых автомобилей.

В середине ноября у Беларуси закончились специальные разрешения на международные перевозки грузов по территории Польши. Это значит, что белорусские водители, которые доставляют грузы в эту страну, могут остаться без работы.

Как сообщили Sputnik в Министерстве транспорта и коммуникаций, на данный момент ведутся переговоры с польской стороной о передаче дополнительного количества разрешений на международные (двусторонние, транзитные) перевозки грузов на 2017 год.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Москва прощается с Дмитрием Хворостовским
Для стариков учредили институт замещающей семьи
Принц Гарри женится на Меган Маркл
Улюкаев обвинил Сечина в ложном доносе
Обвиняемого в 60 убийствах не выдали России из-за аэрофобии
Жаров назвал «большой сказкой» анонимность в интернете
Сотрудник МВД уволен после пропажи 50 млн руб. из вещдоков
Может ли генерал США не выполнить приказ о ядерном ударе?
СК выяснит, был ли расстрел Романовых ритуальным убийством
Спорт
Момент истины для «Спартака» Московский "Спартак" готовится взять реванш у "Зенита" за разгром в Санкт-Петербурге, а нападающий сине-бело-голубых Кокорин назвал соперников главным раздражителем
Авто
В Москве сгорели пять внедорожников «Мерседес» на 20 млн рублей Пожар был ликвидирован минувшей ночью, никто не пострадал. Материальный ущерб устанавливается, по факту происшествия проводится проверка
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
СМИ: Бузова в слезах покинула съемки шоу «Бабий бунт» Во время съемок нового проекта на «Первом канале» звезда поскандалила с Юлией Барановской и Софико Шеварнадзе
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Четыре жилых дома в Мексике повалились в котлован
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
Самые скандальные платья в истории моды Иногда скандал делает платье легендой. Вспоминаем самые скандальные платья в истории моды
Дети
В семье 82-летнего Василия Ливанова случилось пополнение Актер вновь стал дедушкой.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь