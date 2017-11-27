Транспортный коллапс на границе: выезда в Литву ожидают более 650 фур
Очереди также образовались на границе Беларуси с Латвией и Польшей — здесь «застряли» более 100 и 90 большегрузов.
Очереди также образовались на границе Беларуси с Латвией и Польшей — здесь «застряли» более 100 и 90 большегрузов.
МИНСК, 27 ноя — Sputnik. Очередь из более 650 грузовых автомобилей образовалась на
По данным ведомства на 12:00, наибольшее количество фур скопилось в пункте пропуска (ПП) «Каменный Лог» — здесь стоят более 230 машин. В ПП «Привалка» ожидают очереди более 150 большегрузов, в ПП «Бенякони» — 140, а в ПП «Котловка» — 130.
Фуры «застряли» также на
В середине ноября у Беларуси закончились специальные разрешения на международные перевозки грузов по территории Польши. Это значит, что белорусские водители, которые доставляют грузы в эту страну, могут остаться без работы.
Как сообщили Sputnik в Министерстве транспорта и коммуникаций, на данный момент ведутся переговоры с польской стороной о передаче дополнительного количества разрешений на международные (двусторонние, транзитные) перевозки грузов на 2017 год.