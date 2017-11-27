Первых пациентов принял детский хоспис в Иркутске
Единственный в Иркутской области и в Сибирском федеральном округе детский хоспис принял первых пациентов по адресу в Иркутске: бульвар Рябикова, д. 10Б.
Единственный в Иркутской области и в Сибирском федеральном округе детский хоспис принял первых пациентов по адресу в Иркутске: бульвар Рябикова, д. 10Б.
Как сообщает 27 ноября 2017 года, сейчас на госпитализации в областном государственном бюджетном учреждении находятся 10 детей, нуждающихся в медицинской паллиативной помощи. Некоторые из пациентов размещены в палатах для пребывания с родителями.
В новом специализированном медицинском учреждении работают семь врачей, 14 медицинских сестер, девять младших медицинских сестер.
«С начала ноября в детском хосписе начала функционировать выездная служба. В ее составе —
Медицинское учреждение взаимодействует с детскими территориальными поликлиниками и стационарами Иркутской области для направления нуждающихся пациентов в детский хоспис.
Напомним, учреждение рассчитано на 25 коек для пациентов от 1 года до 18 лет. Палаты и другие помещения хосписа оснащены всем необходимым. На создание нового медицинского объекта в бюджете региона было предусмотрено более 7,6 млн рублей, из них 3 млн рублей направлено на приобретение оборудования и мебели. В частности, приобретены аппарат искусственной вентиляции легких, прикроватные мониторы, спирограф, электрокардиограф, инфузоматы, функциональные кровати, расходные материалы.