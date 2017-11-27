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13:36 (мск), источник: РИА Крым

К концу года в Севастополе снесут более 360 рекламных конструкций

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. До конца этого года и в 2018-м в Севастополе демонтируют порядка 1,4 тыс объектов рекламы. Об этом журналистам сообщил директор городского департамента архитектуры и градостроительства Александр Моложавенко.

Источник: РИА "Новости"

«За прошлую неделю было демонтировано 53 рекламной конструкции и вывески. Более 360 конструкций будут снесены до конца года. В следующем году мы планируем заключить еще один контракт — и еще более 1 тыс конструкций должно быть демонтировано», — рассказал чиновник.

По его словам, уже разработана схема размещения рекламных объектов, которая проходит утверждение у отраслевых организаций. В ней указано место размещения конструкции, ее размер и внешний вид. «В центре запрещено размещать крупные габаритные конструкции. Возможно размещение небольших ситилайтов», — подчеркнул Моложавенко.

Если сейчас в Севастополе установлено около 2 тыс рекламных конструкций, то новая схема предполагает сокращение их количества до 450−500.

Особые требования устанавливаются и для внешнего вида вывесок на исторических зданиях. Прежде всего, в центре города. «На исторических зданиях не должно быть вывесок — только буквы с подсветкой», — уточнил директор департамента.

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