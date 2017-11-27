К концу года в Севастополе снесут более 360 рекламных конструкций

«За прошлую неделю было демонтировано 53 рекламной конструкции и вывески. Более 360 конструкций будут снесены до конца года. В следующем году мы планируем заключить еще один контракт — и еще более 1 тыс конструкций должно быть демонтировано», — рассказал чиновник.
По его словам, уже разработана схема размещения рекламных объектов, которая проходит утверждение у отраслевых организаций. В ней указано место размещения конструкции, ее размер и внешний вид. «В центре запрещено размещать крупные габаритные конструкции. Возможно размещение небольших ситилайтов», — подчеркнул Моложавенко.
Если сейчас в Севастополе установлено около 2 тыс рекламных конструкций, то новая схема предполагает сокращение их количества до 450−500.
Особые требования устанавливаются и для внешнего вида вывесок на исторических зданиях. Прежде всего, в центре города. «На исторических зданиях не должно быть вывесок — только буквы с подсветкой», — уточнил директор департамента.