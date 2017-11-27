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13:47 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В мэрии Екатеринбурга ждут «испорченных выходных» из-за жеребьевки ЧМ-2018

В столице Урала прилетят представители команд-участниц турнира.

В Екатеринбурге с 1 по 3 декабря ожидается визит представителей команд, который состоится на «Екатеринбург Арене» в рамках предстоящего ЧМ-2018 по футболу, сообщает в понедельник, 27 ноября, корреспондент «АиФ-Урал».

Как стало известно изданию, столицу Урала сразу после жеребьевки, которая состоится 1 декабря в Москве, посетят представители команд-участников. Визит иностранных гостей намечается с 1 по 3 декабря на этой неделе.

Для представителей команд проведут экскурсии по «Екатеринбург Арене», которая на сегодняшний день готова к сдаче, а также покажут объекты инфраструктуры, которые возводятся к ЧМ-2018.

Стоит отметить, что до этого уральскую столицу уже посещала делегация из Великобритании и осталась довольна посещением Екатеринбурга. В частности, делегатам показали тренировочную базу стадиона «Калининец».

Напомним, что жеребьевка по группам команд-участниц турнира состоится в эту пятницу, 1 декабря, в Москве. Всего в Екатеринбурге пройдет четыре игры в рамках ЧМ-2018: 15, 21, 24 и 27 июня 2018 года.

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