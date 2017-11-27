В мэрии Екатеринбурга ждут «испорченных выходных» из-за жеребьевки ЧМ-2018
В столице Урала прилетят представители
В столице Урала прилетят представители
В Екатеринбурге с 1 по 3 декабря ожидается визит представителей команд, который состоится на «Екатеринбург Арене» в рамках предстоящего ЧМ-2018 по футболу, сообщает в понедельник, 27 ноября, корреспондент «АиФ-Урал».
Как стало известно изданию, столицу Урала сразу после жеребьевки, которая состоится 1 декабря в Москве, посетят представители
Для представителей команд проведут экскурсии по «Екатеринбург Арене», которая на сегодняшний день готова к сдаче, а также покажут объекты инфраструктуры, которые возводятся к ЧМ-2018.
Стоит отметить, что до этого уральскую столицу уже посещала делегация из Великобритании и осталась довольна посещением Екатеринбурга. В частности, делегатам показали тренировочную базу стадиона «Калининец».
Напомним, что жеребьевка по группам