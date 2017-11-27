В «Чистой Слободе» появится новая школа, рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Образовательное учреждение на 1100 мест построят к новому учебному году. Стоимость проекта оценили в 715 миллионов рублей. площадь школы составил 14 тысяч квадратных метров.

«По инициативе застройщика в ноябре 2016 года начато её строительство. Пройден нулевой цикл, началось возведение первого этажа здания. Школа включена в федеральный проект, к 1 сентября 2018 года объект должен быть построен. Это непростая, но при сосредоточении совместных усилий выполнимая задача», — пояснил мэр города Анатолий Локоть.

На данный момент в микрорайоне зарезервировано четыре участка под строительство новых школ.