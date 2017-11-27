Алиментщик из Карталов заплатил 133 тыс. после ареста iPhone

После ареста смартфона iPhone 5s житель Карталов (Челябинская область) расплатился с догами по алиментам — нужную сумму оставшийся без любимого гаджета мужчина сумел собрать за несколько дней, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу УФССП региона.

Долг по алиментам начал накапливаться у карталинца с октября 2016 года. Мужчина официально не работал, к приставам не являлся и не отвечал на вызовы. К погашению долга его не смогли подтолкнуть ни 20 часов обязательных работ, ни предупреждение об ограничении водительских прав, ни запрет на выезд за границу. В результате мужчину доставили к судебным приставам принудительно.

«Пока оформлялись документы, у должника зазвонил телефон. Гаджет был тут же арестован и изъят. Как оказалось, это стало решающим фактором, потому что уже на следующий день мужчина явился в отдел и спросил, что нужно сделать, чтобы вернуть ему “смысл жизни”. Сотрудники отдела сначала даже не поняли, о чем идет речь. Оказалось — не о ребенке, а о телефоне», — уточнили в пресс-центре УФССП.