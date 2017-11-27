В Воронежском отдельском казачьем обществе выбрали нового атамана
Против Владимира Фомичева проголосовало всего 23 человека.
Против Владимира Фомичева проголосовало всего 23 человека.
Новым атаманом Воронежского отдельского казачьего общества стал казачий полковник Владимир Фомичев. Почетный выборный круг состоялся в культурном центре «Северный» (бывший Дом офицеров военного городка) в субботу, 25 ноября, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» Владимир Фомичев.
Совет атамана рассмотрел троих претендентов на должность за месяц до почетного выборного круга. Как рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» Владимир Фомичев, предыдущий атаман Олег Карелин и атаман Новохоперского хутора Владимир Чередников сняли кандидатуры по собственному желанию. В выборах участвовали около 200 представителей Воронежского отдельского казачьего общества. Против Владимира Фомичева проголосовало 23 человека. Владимир Фомичев занимал должность начальника штаба Воронежского отдельского казачьего общества с 2000 по 2012 годы.
Новому атаману вручили шашку и банное полотенце — символы власти и хозяйственной деятельности. Владимир Фомичев будет главой Воронежского отдельского казачьего общества в течение трех лет, до проведения следующих выборов.