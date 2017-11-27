Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Преимущество РФ: Литва не пускает поезда в Калининград - СМИ
8 секретов стройности японцев
Президент Литвы подписала аналог «закона Магнитского»
Медведев наказал замглавы Минздрава за слова о власти
Литвинова, Земфира и Бондарчук вместе провели выходные
Может ли генерал США не выполнить приказ о ядерном ударе?Американские военные утверждают, что могут не исполнить приказ президента США Дональда Трампа о нанесении ядерного удара
СМИ: Россияне отреагировали на схватку Собчак с Соловьевым
СМИ о СР-10: с этим самолетом ВКС РФ смертоносны
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Миддлтон предстала в жемчугах принцессы Дианы - СМИ
Сестра Фриске сказала о ценной находке в ее жилье
Юлию Меньшову раскритиковали за неудачный наряд
36-летняя Кристина Агилера сделала неудачную пластику
СМИ: Пугачева рассказала, почему обвенчалась с Галкиным
Сестра Фриске сказала о ценной находке в ее жилье
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
8День благодарения
13:48 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежском отдельском казачьем обществе выбрали нового атамана

Против Владимира Фомичева проголосовало всего 23 человека.

Новым атаманом Воронежского отдельского казачьего общества стал казачий полковник Владимир Фомичев. Почетный выборный круг состоялся в культурном центре «Северный» (бывший Дом офицеров военного городка) в субботу, 25 ноября, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» Владимир Фомичев.

Совет атамана рассмотрел троих претендентов на должность за месяц до почетного выборного круга. Как рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» Владимир Фомичев, предыдущий атаман Олег Карелин и атаман Новохоперского хутора Владимир Чередников сняли кандидатуры по собственному желанию. В выборах участвовали около 200 представителей Воронежского отдельского казачьего общества. Против Владимира Фомичева проголосовало 23 человека. Владимир Фомичев занимал должность начальника штаба Воронежского отдельского казачьего общества с 2000 по 2012 годы.

Новому атаману вручили шашку и банное полотенце — символы власти и хозяйственной деятельности. Владимир Фомичев будет главой Воронежского отдельского казачьего общества в течение трех лет, до проведения следующих выборов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Бургерная рэпера Тимати откроется в Воронеже в январе 2018 года
Принц Гарри женится на Меган Маркл
Улюкаев обвинил Сечина в ложном доносе
Обвиняемого в 60 убийствах не выдали России из-за аэрофобии
Жаров назвал «большой сказкой» анонимность в интернете
Сотрудник МВД уволен после пропажи 50 млн руб. из вещдоков
Может ли генерал США не выполнить приказ о ядерном ударе?
СК выяснит, был ли расстрел Романовых ритуальным убийством
Спорт
Момент истины для «Спартака» Московский "Спартак" готовится взять реванш у "Зенита" за разгром в Санкт-Петербурге, а нападающий сине-бело-голубых Кокорин назвал соперников главным раздражителем
Авто
В Москве сгорели пять внедорожников «Мерседес» на 20 млн рублей Пожар был ликвидирован минувшей ночью, никто не пострадал. Материальный ущерб устанавливается, по факту происшествия проводится проверка
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
СМИ: Бузова в слезах покинула съемки шоу «Бабий бунт» Во время съемок нового проекта на «Первом канале» звезда поскандалила с Юлией Барановской и Софико Шеварнадзе
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Жилье под вопросом. Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
Самые скандальные платья в истории моды Иногда скандал делает платье легендой. Вспоминаем самые скандальные платья в истории моды
Дети
В семье 82-летнего Василия Ливанова случилось пополнение Актер вновь стал дедушкой.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь