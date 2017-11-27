В Воронежском отдельском казачьем обществе выбрали нового атамана

Совет атамана рассмотрел троих претендентов на должность за месяц до почетного выборного круга. Как рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» Владимир Фомичев, предыдущий атаман Олег Карелин и атаман Новохоперского хутора Владимир Чередников сняли кандидатуры по собственному желанию. В выборах участвовали около 200 представителей Воронежского отдельского казачьего общества. Против Владимира Фомичева проголосовало 23 человека. Владимир Фомичев занимал должность начальника штаба Воронежского отдельского казачьего общества с 2000 по 2012 годы.