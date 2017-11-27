Социально-просветительский проект «АкадемиУм» откроется в Нижнем Новгороде 27 ноября

Как сообщается
27 ноября первые лекции проекта пройдут в ГК «Ока»: в 17:00 — лекция фотографа Алика Якубовича «Свой город» в секции «Культура», в 18:00 — чемпион мира по пауэрлифтингу Максим Матрос представит «Основы сбалансированного питания» (секция «Здоровый образ жизни»), в 19:00 старший научный сотрудник Института прикладной физики РАН Артем Коржиманов прочитает лекцию «Как собрать в точку квадриллион ватт энергии и спасти
По словам Елизаветы Солонченко, данный проект реализуется в Нижнем Новгороде впервые. «Мы запускаем масштабный и регулярный проект, лекции которого будут проходить одновременно на нескольких площадках города. Этот проект уже на самом старте вызвал огромный интерес нижегородского научного и образовательного сообщества, представители которого готовы стать частью “АкадемиУМа”. Тяга к знаниям — это то, что способно объединить нижегородцев» — подчеркнула в свою очередь глава города.
«Перед нами стоит важная задача — возродить во многом утраченные традиции просветительства и популяризации научных знаний. Это необходимость, вызванная развитием России и российской науки. Огромное количество информации буквально обрушивается на человека каждый день. Просветитель может дать инструмент и опорные точки для грамотной ориентации в потоке информации. В нижегородском регионе НИЦ ИПФ РАН взял на себя ответственность в данном вопросе» — отметил президент РАН Александр Сергеев.
Традиционные встречи «АкадемиУма» планируются каждый четверг в 19:00. В настоящее время проект поддержали такие площадки, как ГК «Ока», ГЦСИ «Арсенал» Высшая школа экономики, кинотеатр «Орленок», «Фитнесград». (18+).