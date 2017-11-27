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14:12 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Социально-просветительский проект «АкадемиУм» откроется в Нижнем Новгороде 27 ноября

Социально-просветительский проект «АкадемиУм» откроется в Нижнем Новгороде 27 ноября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

Как сообщается пресс-релизе, «АкадемиУМ» — это интерактивно-образовательная площадка, в рамках которой известные нижегородцы и гости города (ученые, представители культуры, искусства и спорта) будут проводить бесплатные сессии, лекции-семинары в формате TED. К посещению лекций приглашаются нижегородцы старше 18 лет. Старт проекту 27 ноября дадут глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко и президент Российской академии наук Александр Сергеев.

27 ноября первые лекции проекта пройдут в ГК «Ока»: в 17:00 — лекция фотографа Алика Якубовича «Свой город» в секции «Культура», в 18:00 — чемпион мира по пауэрлифтингу Максим Матрос представит «Основы сбалансированного питания» (секция «Здоровый образ жизни»), в 19:00 старший научный сотрудник Института прикладной физики РАН Артем Коржиманов прочитает лекцию «Как собрать в точку квадриллион ватт энергии и спасти чью-то жизнь» (секция «Наука»).

По словам Елизаветы Солонченко, данный проект реализуется в Нижнем Новгороде впервые. «Мы запускаем масштабный и регулярный проект, лекции которого будут проходить одновременно на нескольких площадках города. Этот проект уже на самом старте вызвал огромный интерес нижегородского научного и образовательного сообщества, представители которого готовы стать частью “АкадемиУМа”. Тяга к знаниям — это то, что способно объединить нижегородцев» — подчеркнула в свою очередь глава города.

«Перед нами стоит важная задача — возродить во многом утраченные традиции просветительства и популяризации научных знаний. Это необходимость, вызванная развитием России и российской науки. Огромное количество информации буквально обрушивается на человека каждый день. Просветитель может дать инструмент и опорные точки для грамотной ориентации в потоке информации. В нижегородском регионе НИЦ ИПФ РАН взял на себя ответственность в данном вопросе» — отметил президент РАН Александр Сергеев.

Традиционные встречи «АкадемиУма» планируются каждый четверг в 19:00. В настоящее время проект поддержали такие площадки, как ГК «Ока», ГЦСИ «Арсенал» Высшая школа экономики, кинотеатр «Орленок», «Фитнесград». (18+).

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