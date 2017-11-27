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13:26 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Принц Гарри женится на Меган Маркл

Кларенс-хаус (официальная резиденция членов британской королевской семьи) объявил о свадьбе принца Гарри и его девушки — актрисы Меган Маркл.

Источник: Reuters

Свадьба 33-летнего принца Гарри, который является пятым в очереди на престол, и 36-летней Меган Маркл состоится весной следующего года.

Как сообщается, помолвка состоялась ранее в ноябре. В заявлении Кларенс-хаус говорится, что принц Гарри был счастлив сообщить о помолвке и получить благословение от родителей Меган Маркл.

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Как следует из сообщения Кларенс-хаус, о помолвке знали только королева Елизавета II и члены королевской семьи.

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Точная дата свадьбы будет объявлена позже. Также в понедельник принц Гарри и его невеста предстанут перед фотографами в Кенсингтонском дворце.

Принц Гарри встречается с американской актрисой Меган Маркл с июля 2016 года. Вместе на публике как пара они впервые появились в сентябре этого года — на соревнованиях Игры непобежденных (Invictus Games), в которых участвуют бывшие и действующие военные, ставшие инвалидами. Эти соревнования проходят с 2014 года по инициативе принца Гарри.

В сентябре прошлого года Кенсингтонский дворец опубликовал официальное заявление от имени принца Гарри, в котором тот подтверждал, что встречается с американской киноактрисой Меган Маркл, и резко критиковал СМИ, которые, с точки зрения принца, обрушили на нее «волну оскорблений».

Как сообщается, пара будет жить в коттедже Ноттингем на территории Кенсингтонского дворца.

Меган Маркл родилась 4 августа 1981 года и выросла в Лос-Анджелесе, однако сейчас живет в Торонто.

Персона
Меган Маркл

Она закончила католический колледж для девочек, а затем, в 2003 году, Школу коммуникации Северо-Западного университета в Иллинойсе. Тогда же началась ее актерская карьера.

Отец Меган работал директором по свету на телевидении, и сама она впервые появилась на экране в 2002 году в эпизоде медицинского сериала «Главный госпиталь» (General Hospital), после чего снималась в сериалах «Место преступления» (CSI), «Без следа» (Without A Trace) и «Касл» (Castle).

Затем последовали роли в крупных голливудских фильмах, таких как «Побег из Вегаса» (Get Him To The Greek), «Помни меня» (Remember Me) и «Несносные боссы» (Horrible Bosses).

Меган также снималась в научно-фантастическом сериале «Грань» (Fringe), где исполнила роль младшего агента ФБР Эми Джессап, однако самую большую известность ей принесла постоянная роль в сериале «Форс-мажоры» (Suits).

В сентябре 2011 года Меган вышла замуж за кинорежиссера Тревора Энгельсона, с которым они встречались 7 лет. Однако через два года последовал развод.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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