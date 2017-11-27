Принц Гарри женится на Меган Маркл

Свадьба 33-летнего принца Гарри, который является пятым в очереди на престол, и 36-летней Меган Маркл состоится весной следующего года.
Как сообщается, помолвка состоялась ранее в ноябре. В заявлении
Как следует из сообщения
Точная дата свадьбы будет объявлена позже. Также в понедельник принц Гарри и его невеста предстанут перед фотографами в Кенсингтонском дворце.
Принц Гарри встречается с американской актрисой Меган Маркл с июля 2016 года. Вместе на публике как пара они впервые появились в сентябре этого года — на соревнованиях Игры непобежденных (Invictus Games), в которых участвуют бывшие и действующие военные, ставшие инвалидами. Эти соревнования проходят с 2014 года по инициативе принца Гарри.
В сентябре прошлого года Кенсингтонский дворец опубликовал официальное заявление от имени принца Гарри, в котором тот подтверждал, что встречается с американской киноактрисой Меган Маркл, и резко критиковал СМИ, которые, с точки зрения принца, обрушили на нее «волну оскорблений».
Меган Маркл родилась 4 августа 1981 года и выросла в
Она закончила католический колледж для девочек, а затем, в 2003 году, Школу коммуникации
Отец Меган работал директором по свету на телевидении, и сама она впервые появилась на экране в 2002 году в эпизоде медицинского сериала «Главный госпиталь» (General Hospital), после чего снималась в сериалах «Место преступления» (CSI), «Без следа» (Without A Trace) и «Касл» (Castle).
Затем последовали роли в крупных голливудских фильмах, таких как «Побег из Вегаса» (Get Him To The Greek), «Помни меня» (Remember Me) и «Несносные боссы» (Horrible Bosses).
Меган также снималась в
В сентябре 2011 года Меган вышла замуж за кинорежиссера Тревора Энгельсона, с которым они встречались 7 лет. Однако через два года последовал развод.