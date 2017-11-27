Принц Гарри женится на Меган Маркл

Источник: Reuters

Свадьба 33-летнего принца Гарри, который является пятым в очереди на престол, и 36-летней Меган Маркл состоится весной следующего года.

Как сообщается, помолвка состоялась ранее в ноябре. В заявлении Кларенс-хаус говорится, что принц Гарри был счастлив сообщить о помолвке и получить благословение от родителей Меган Маркл.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bb_s4xnB0RO/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">His Royal Highness The Prince of Wales is delighted to announce the engagement of Prince Harry to Ms. Meghan Markle. The wedding will take place in Spring 2018. ? PA</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Clarence House (@clarencehouse) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-27T10:28:16+00:00">Ноя 27 2017 в 2:28 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Как следует из сообщения Кларенс-хаус, о помолвке знали только королева Елизавета II и члены королевской семьи.

Точная дата свадьбы будет объявлена позже. Также в понедельник принц Гарри и его невеста предстанут перед фотографами в Кенсингтонском дворце.

Принц Гарри встречается с американской актрисой Меган Маркл с июля 2016 года. Вместе на публике как пара они впервые появились в сентябре этого года — на соревнованиях Игры непобежденных (Invictus Games), в которых участвуют бывшие и действующие военные, ставшие инвалидами. Эти соревнования проходят с 2014 года по инициативе принца Гарри.

В сентябре прошлого года Кенсингтонский дворец опубликовал официальное заявление от имени принца Гарри, в котором тот подтверждал, что встречается с американской киноактрисой Меган Маркл, и резко критиковал СМИ, которые, с точки зрения принца, обрушили на нее «волну оскорблений».

Как сообщается, пара будет жить в коттедже Ноттингем на территории Кенсингтонского дворца.

Меган Маркл родилась 4 августа 1981 года и выросла в Лос-Анджелесе, однако сейчас живет в Торонто.

Она закончила католический колледж для девочек, а затем, в 2003 году, Школу коммуникации Северо-Западного университета в Иллинойсе. Тогда же началась ее актерская карьера.

Отец Меган работал директором по свету на телевидении, и сама она впервые появилась на экране в 2002 году в эпизоде медицинского сериала «Главный госпиталь» (General Hospital), после чего снималась в сериалах «Место преступления» (CSI), «Без следа» (Without A Trace) и «Касл» (Castle).

Затем последовали роли в крупных голливудских фильмах, таких как «Побег из Вегаса» (Get Him To The Greek), «Помни меня» (Remember Me) и «Несносные боссы» (Horrible Bosses).

Меган также снималась в научно-фантастическом сериале «Грань» (Fringe), где исполнила роль младшего агента ФБР Эми Джессап, однако самую большую известность ей принесла постоянная роль в сериале «Форс-мажоры» (Suits).

В сентябре 2011 года Меган вышла замуж за кинорежиссера Тревора Энгельсона, с которым они встречались 7 лет. Однако через два года последовал развод.