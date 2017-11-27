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13:52 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Продлен срок расследования уголовного дела по факту исчезновения Максима Мархалюка

Вследствие необходимости выполнения значительного объема следственных и иных процессуальных действий срок предварительного расследования по уголовному делу, которое возбуждено по факту исчезновения Максима Мархалюка, продлен до четырех месяцев.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Об этом проинформировал официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

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Сообщается, что в ходе выяснения обстоятельств уголовного дела следователи во взаимодействии с сотрудниками ОВД, органами местного самоуправления, МЧС и Минобороны, провели большую работу по установлению местонахождения ребенка.

Разработаны межведомственные планы, в рамках которых реализуется комплекс оперативно-розыскных и следственных действий. Проводятся экспертные исследования. Продолжен поиск в предполагаемом направлении движения ребенка — заболоченной местности Беловежской пущи.

Кроме того, малолетний житель деревни Новый Двор Свислочского района объявлен в международный розыск. Следователи анализируют и проверяют любую информацию. В том числе и ту, которая появляется в СМИ.

Подготовил Юрий БАКЕРЕНКО.

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