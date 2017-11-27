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15:20 (мск), источник: Новый Калининград

МЧС предупреждает о закрытии навигации в Калининградской области

На внутренних водных путях Калининградской области заканчивается навигация, сообщает в понедельник пресс-служба МЧС.

Источник: Новый Калининград

На трассах Куршского залива она закрывается с 28 ноября, на реке Неман и остальных внутренних водных путях Калининградской области — с 30 ноября.

«Государственные инспектора по маломерным судам напоминают судоводителям, что после 30 ноября на всех внутренних водных путях Калининградской области будет снята судоходная обстановка и эксплуатация маломерных судов в целях обеспечения безопасности плавания не рекомендуется», — сообщает пресс-служба.

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