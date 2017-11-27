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14:36 (мск), источник: Комсомольская правда

Смог над Уфой: рутений или погодная аномалия

Эксперты объяснили, откуда в городе столько пыли и чем это чревато для здоровья горожан.

Эксперты объяснили, откуда взялся смог в Уфе: с 23 ноября город заволокло дымкой. Некоторые граждане сразу же написали жалобы в министерство экологии, где, в свою очередь дали некоторые разъяснения по поводу необычных метеоусловий.

— Для начала разделим: история с выбросами рутения — это одно, а смог в Уфе, конечно, следствие совсем других процессов, — уверен председатель союза экологов Башкирии Александр Веселов. — На днях международная ассоциация МАГАТЭ обнародовала заключение экспертов: якобы выбросов не было. Полной и достоверной информации нет до сих пор: не создали комиссию по расследованию этого случая, хотя, казалось бы, как это возможно, когда все мыслимые немыслимые нормы были превышены в десятки раз.

— По ситуации конкретно в Уфе. Все выбросы накапливаются в приземном слое атмосферы, и если на горе еще продувается ветром в 3−5 м/с, а вот в Сипайлово, Инорсе, в районе ГДК — все эти районы находятся в низине — смог оседает. Источники проблемы очевидны: автотранспорт выбрасывает до 200 наименований различных вредных веществ. От всех полигонов для захоронения токсичных отходов, при пропаривании емкостей с нефтепродуктов, при пропаривании железнодорожных цистерн -в воздух попадают сотни токсичных веществ. Положение о сокращении выбросов от производственных предприятий есть только на бумаге, но фактически это не работает.

Что касается показателя 1,7 по пыли — это заниженные цифры. Какие там 1.7, пыль стоит плотная, это даже не вооруженным глазом видно. Тем временем, за 2015 год от загрязнения воздуха в России умерли порядка 180 тысяч человек, астматики и аллергики страдают ежедневно. То, какой ущерб мы наносим природе, мы даже близко не можем осознать и измерить.

А В ТО ЖЕ ВРЕМЯ.

Уфа продолжает терять позиции в экологическом рейтинге Минприроды: столица Башкирии заняла лишь 18 место. Лидер — Набережные Челны: город из года в год не сдает своих высоких позиций. На второй строчке — соседняя Казань, третье место занимает Воронеж. Следом идут — Магас, Вологда, Горно-Алтайск и Оренбург. Москва расположилась на 16 месте, северная столица несколько уступает — Санкт-Петербург занял лишь 26 место.

Более 30 городов России получили самое низкое место в таблице -70-ое: это Благовещенск, Иваново, Калининград, Красноярск, Магнитогорск, Нижний Новгород и другие. Причина кроется не в ужасающих условиях для экологии, а в банальном — городские администрации не предоставили данные об экологическом состоянии.

Отмечается, что состояние экологии города эксперты оценивали по следующим категориям: воздушная среда, транспорт, энергопотребление, водопользование, обращение с отходами, биотическая среда (растительный и животный мир), управление воздействием на окружающую среду.

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