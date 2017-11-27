Краснодарский край снова попал в число «пьющих» регионов России

По данным экспертов, самыми непьющими регионами в стране оказались Чечня, Ингушетия и Дагестан. Также в десятку «трезвых» регионов страны попали Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Белгородская, Ростовская, Астраханская и Волгоградская области, а также Ставропольский край.

Самыми «пьющими» оказались Магаданская область, Ненецкий автономный округ и Республика Бурятия.

Краснодарский край занял в рейтинге лишь 70-е место, ухудшив свою позицию по сравнению с 2016 годом на 1 пункт.

Напомним, в прошлом году Краснодарский край резко скатился в рейтинге трезвых регионов России. Подобный рейтинг был впервые разработан в 2015 году. Тогда Краснодарский край занял в нем 10 место. Всего за год регион сдал позиции — до 69 места в списке в 2016 году.