Краснодарский край снова попал в число «пьющих» регионов России
В понедельник, 27 ноября, был опубликован рейтинг федерального проекта «Трезвая Россия» за 2017 год.
В понедельник, 27 ноября, был опубликован рейтинг федерального проекта «Трезвая Россия» за 2017 год.
По данным экспертов, самыми непьющими регионами в стране оказались Чечня, Ингушетия и Дагестан. Также в десятку «трезвых» регионов страны попали
Самыми «пьющими» оказались Магаданская область, Ненецкий автономный округ и Республика Бурятия.
Краснодарский край занял в рейтинге лишь 70-е место, ухудшив свою позицию по сравнению с 2016 годом на 1 пункт.
Напомним, в прошлом году Краснодарский край резко скатился в рейтинге трезвых регионов России. Подобный рейтинг был впервые разработан в 2015 году. Тогда Краснодарский край занял в нем 10 место. Всего за год регион сдал позиции — до 69 места в списке в 2016 году.
При составлении рейтинга учитывалось число умерших от алкоголя, сколько людей состоит в медучреждениях с диагнозами «алкоголизм» и «алкогольный психоз», число правонарушений и преступлений, совершенных в состоянии опьянения. Кроме того, было подсчитано количество проданного спиртного и то, сколько времени в сутки в каждом из регионов нельзя купить спиртосодержащую продукцию