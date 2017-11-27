В новогодние каникулы южноуральцам покажут 240 спектаклей

Новогодние мероприятия стартуют в регионе 20 декабря — о подготовке к проведению новогодней кампании 2018 года заместитель главы региона Вадим Евдокимов доложил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Министерство культуры Челябинской области совместно с театрами начинает подготовку к праздничным мероприятиям, которые начнутся 20 декабря 2017 года и продлятся до 10 января 2018.