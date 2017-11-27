Ростовчанка Илона Понкратова завоевала титул «Мисс бикини» в Южной Корее

Надо сказать, что за плечами ростовчанки есть опыт побед — девушка уже является обладательницей титулов «Miss Diamond Russia-2017» и «Ростовская красавица-2016».

Известно, что конкурс проходил в Корее с 14 по 24 ноября. В нем принимали участие девушки из разных стран.

— Этот титул завоевать очень сложно, тем более в Азии, где предъявляют очень серьезные требования, — призналась красавица на своей странице в социальных сетях. — Но мне это удалось: я смогла представить нашу страну на международном конкурсе и завоевать титул «Мисс Бикини Азия».

Как и во многих международных конкурсах был выход в национальном костюме, вечернем платье, фирменной одежде и шоу талантов.

— Я считаю, что нужно все время заниматься саморазвитием, у меня уже есть два высших образования, — рассказала Илона газете «Комсомольская правда — Ростов». — На мой взгляд, главное естественность: внешне — натуральная красота, внутренне — искренность. И, действительно, получив этот титул мне удалось доказать, что натуральная красота еще в моде.

Как сообщили в модельном агентстве «Имидж-Элит», в этом году Илона победила в конкурсе «Ростовская красавица». И, можно сказать, заскочила в последний вагон, поскольку для конкурсов красоты возраст 27 лет уже предельный. Наверное, секрет ее успеха в том, что в ней такое внутреннее спокойствие, женственность и мягкость. Она тихая, а в глазах светится внутренняя красота.