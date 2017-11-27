Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скарлетт Йоханссон — 33: редкие фото и неожиданные образы звезды
Грозит ли нам атипичная пневмония
Порошенко рассказал о планах на «четыре союза» с Европой
В России могут ввести налог на смерть
Медведев уволил зятя Ельцина
Может ли генерал США не выполнить приказ о ядерном ударе?Американские военные утверждают, что могут не исполнить приказ президента США Дональда Трампа о нанесении ядерного удара
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
Умерла актриса и певица Делла Риз
Макаревич в Одессе объяснил украинцам, почему Крым не российский
Россияне отреагировали на ссору Собчак и Соловьева
Миддлтон предстала в жемчугах принцессы Дианы - СМИ
Сестра Фриске сказала о ценной находке в ее жилье
Армен Джигарханян официально развелся
Холли Берри проводит отпуск с молодым бойфрендом
Суд развел Джигарханяна с Цымбалюк-Романовской - СМИ
Пугачева ответила обвинениям в повторном венчании
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
8Военный переворот в Зимбабве
8Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон
15:33 (мск), источник: Комсомольская правда

Ростовчанка Илона Понкратова завоевала титул «Мисс бикини» в Южной Корее

На днях ростовчанка 27-летняя Илона Понкратова вернулась в родной Ростов-на-Дону с победой. В престижном конкурсе красоты «Miss Asia Awards», который проходил в Южной Корее, девушка получила титул «Мисс бикини».

Надо сказать, что за плечами ростовчанки есть опыт побед — девушка уже является обладательницей титулов «Miss Diamond Russia-2017» и «Ростовская красавица-2016».

Известно, что конкурс проходил в Корее с 14 по 24 ноября. В нем принимали участие девушки из разных стран.

— Этот титул завоевать очень сложно, тем более в Азии, где предъявляют очень серьезные требования, — призналась красавица на своей странице в социальных сетях. — Но мне это удалось: я смогла представить нашу страну на международном конкурсе и завоевать титул «Мисс Бикини Азия».

Как и во многих международных конкурсах был выход в национальном костюме, вечернем платье, фирменной одежде и шоу талантов.

— Я считаю, что нужно все время заниматься саморазвитием, у меня уже есть два высших образования, — рассказала Илона газете «Комсомольская правда — Ростов». — На мой взгляд, главное естественность: внешне — натуральная красота, внутренне — искренность. И, действительно, получив этот титул мне удалось доказать, что натуральная красота еще в моде.

Как сообщили в модельном агентстве «Имидж-Элит», в этом году Илона победила в конкурсе «Ростовская красавица». И, можно сказать, заскочила в последний вагон, поскольку для конкурсов красоты возраст 27 лет уже предельный. Наверное, секрет ее успеха в том, что в ней такое внутреннее спокойствие, женственность и мягкость. Она тихая, а в глазах светится внутренняя красота.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Миграция крабов-пауков — страшное зрелище
Патриарх Кирилл: У церкви пока нет решения по "екатеринбургским останкам"
Принц Гарри женится на Меган Маркл
Улюкаев обвинил Сечина в ложном доносе
Обвиняемого в 60 убийствах не выдали России из-за аэрофобии
Росгвардия закупит позолоченные казачьи шашки
Генпрокуратура назвала самые криминальные регионы России
Может ли генерал США не выполнить приказ о ядерном ударе?
Арбитрам разрешили отменять матчи ЧМ-2018 из-за расизма
Спорт
Момент истины для «Спартака» Московский "Спартак" готовится взять реванш у "Зенита" за разгром в Санкт-Петербурге, а нападающий сине-бело-голубых Кокорин назвал соперников главным раздражителем
Авто
В Москве сгорели пять внедорожников «Мерседес» на 20 млн рублей Пожар был ликвидирован минувшей ночью, никто не пострадал. Материальный ущерб устанавливается, по факту происшествия проводится проверка
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
СМИ: Бузова в слезах покинула съемки шоу «Бабий бунт» Во время съемок нового проекта на «Первом канале» звезда поскандалила с Юлией Барановской и Софико Шеварнадзе
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Вещи из шоу-рума реновации отдали старикам и сиротам
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Леди
Невеста принца: 7 главных фактов о Меган Маркл Все, что ты хотела знать о возлюбленной принца Гарри. И даже немного больше.
Дети
В семье 82-летнего Василия Ливанова случилось пополнение Актер вновь стал дедушкой.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь