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16:45 (мск), источник: ИА Татар-информ

Татарстанцы смогут бесплатно сдать экспресс-тест на ВИЧ

(Казань, 27 ноября, «Татар-информ»). С 27 ноября по 3 декабря Татарстан присоединится к всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря.

Источник: ИА Татар-информ

Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями МЗ РТ при содействии волонтеров-медиков из Татарстанского отделения Всероссийского общественного движения организует лекции, образовательные интерактивы и бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ. Совместно с благотворительной организацией «Новый век» в вузах Казани, Набережных Челнах и Альметьевске будут организованы семинары и викторины на знание мер профилактики ВИЧ.

В рамках акции Центр «СПИД» продолжил реализацию информационно-образовательной кампании «Узнай больше!». 21 ноября специалисты провели экспресс-тестирование для сотрудников завода «Точмаш», Академии физкультуры и спорта, также состоялись лекции в Высшей школе татаристики и тюркологии КФУ и в казанской школе № 170.

Помимо выездных лекций и экспресс-тестирования на предприятиях и в учебных заведениях Татарстана в главном офисе центра, а также в филиалах в Набережных Челнах и Альметьевске в преддверии Дня борьбы со СПИДом будут проводиться дни открытых дверей, где все желающие смогут анонимно и бесплатно пройти тестирование на ВИЧ.

«За одну — две недели такого тестирования узнать свой ВИЧ-статус могут порядка 2 — 3 тысяч человек. В текущем году у нас уже были выезды в трудовые коллективы, акции в рамках Казанского марафона, Кубка конфедераций. В общей сложности за 10 месяцев в результате таких акций выявлено 17 человек с положительным статусом», — констатировала заместитель главного врача Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями МЗ РТ Гульнара Чернобровкина.

Она отметила, что в целом относительно других регионов ситуация в республике благополучная: второй год в РТ наблюдается снижение заболеваемости. По итогам 2016 года это было минус 5,3 процента, по итогам 10 месяцев 2017 года — минус 8,6 процента. Всего на 1 ноября в РТ зарегистрировано 20 тыс. 228 случаев ВИЧ-инфекции.

Распространенность ВИЧ-инфекции в РТ — 336,7 на 100 тысяч населения. Для сравнения: показатель по стране — 594,4 на 100 тысяч населения. Наметившийся в некоторых регионах РФ темп убыли (в Татарстане за 10 месяцев этого года — на 8,6 процента, в ПФО за 6 месяцев — на 0,8 процента) связан с увеличением охвата антивирусной терапией.

В европейских странах такая тенденция наблюдается уже на протяжении нескольких лет, и сейчас в эту кривую снижения заболеваемости попадают и некоторые регионы РФ, где достигается высокий охват населения лечением. Суть способа «лечение как профилактика» в том, что ВИЧ-положительный человек достигает неопределяемой вирусной нагрузки в крови за счет непрерывной антиретровирусной терапии. Если концентрация вируса в крови поддерживается ниже определяемого уровня, то риск передачи заболевания другим лицам снижается на 96 процентов.

«Это один из лучших доступных на сегодняшний день способов профилактики ВИЧ, который способствует снижению стигмы и дискриминации», — подчеркнула Гульнара Чернобровкина.

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