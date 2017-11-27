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15:33 (мск), источник: Комсомольская правда

С 28 ноября петербургских автомобилистов ждут новые ограничения

Одни на неделю, другие продолжатся до января.

О новых ограничениях на дорогах Петербурга предупреждает пресс-служба государственной административно-технической инспекции.

Со среды 29 ноября и на неделю, до 5 декабря, на Тульской улице пройдут работы по устройству въезда-выезда. В связи с чем ограничат движение транспорта по Тульской от Синопской набережной до улицы Бонч-Бруевича.

Другие ограничения коснутся автомобилистов Сестрорецка. Там с 28 ноября по 6 декабря будет ограничено движение транспорта по улице Володарского у дома номер 17 — в связи с работами по прокладке канализации. А с 7 по 14 декабря — на участке от Северного переулка до переулка Свободы.

Кроме того, в Петербурге продолжаются ограничения на перекрестке Вербной и Афонской (до 2 декабря), на Оранжерейной улице в Пушкине (до 3 декабря), на улице Шкапина (до 3 декабря), на Большой Озерной от Приморской до Поклонногорской (до 6 декабря).

А движение по Пулковскому шоссе под железной дорогой ограничат аж до 8 января — там будут капитально ремонтировать путепровод.

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