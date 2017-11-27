В Москве попрощались с Хворостовским

После того, как его тело будет кремировано и часть его праха будет передана красноярской делегации, она будет перевезена в Красноярск и там будет храниться, скорее всего, несколько месяцев до того, пока все вопросы увековечивания его памяти будут обдуманы и согласованы и с архитектурной общественностью, и, прежде всего, с его родными и близкими.

Александр Усс Исполняющий обязанности губернатора Красноярского края