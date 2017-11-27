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15:04 (мск), источник: Мослента

В Москве попрощались с Хворостовским

В Москве прошло прощание с оперным певцом Дмитрием Хворостовским. Почтить память артиста пришли несколько сотен человек, передает РИА Новости в понедельник, 27 ноября.

Источник: РИА "Новости"

Траурная церемония состоялась в Московской филармонии. Среди посетивших мероприятие — певец Лев Лещенко, адвокат Павел Астахов и композитор Игорь Крутой.

Отмечается, что после прощания с Хворостовским последует процедура кремации. Прах артиста, согласно его завещанию, разделят на две части. Одна будет захоронена в Москве на Новодевичьем кладбище во вторник, 28 ноября, вторая — в Красноярске.

По словам исполняющего обязанности губернатора Красноярского края Александра Усса, капсулу с останками певца поместят в один из мемориальных объектов в Красноярске.

После того, как его тело будет кремировано и часть его праха будет передана красноярской делегации, она будет перевезена в Красноярск и там будет храниться, скорее всего, несколько месяцев до того, пока все вопросы увековечивания его памяти будут обдуманы и согласованы и с архитектурной общественностью, и, прежде всего, с его родными и близкими.
Александр Усс
Исполняющий обязанности губернатора Красноярского края

Дмитрий Хворостовский скончался в возрасте 55 лет в Лондоне 22 ноября. Он два с половиной года боролся с раком мозга.

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