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14:57 (мск), источник: АиФ Омск

Памятник Михаилу Ульянову пообещали установить в Омске в начале 2018 года

Первоначально планировалось, что он появится к 90-летию со дня рождения артиста — в ноябре этого года.

Министр культуры Омской области Юрий Трофимов пообещал дочери актёра Михаила Ульянова Елене, что памятник её отцу установят в Омске в начале 2018 года.

Об этом она рассказала на пресс-конференции, посвящённой итогам фестиваля «Сотоварищи», который проходил в Северном драматическом театре им. Ульянова в Таре.

На вопрос, почему памятник до сих пор не установлен она ответила, что проблема в недостатке средств.

«Причина банальна — денег собрать не могут. Его должны были открыть сейчас, то бишь практически сегодня. И в последний момент, месяца за три до этого дня, вдруг резко поменяли скульптора. Не по моей воле, — отметила Елена Ульянова. — Должен был быть Андрей Балашов — тот самый скульптор, который сделал грандиозный памятник в Таре и мемориальную доску в Москве. Мне никто не даст соврать, что в Таре — мы там вчера возлагали цветы — реально грандиозный памятник. Это Михаил Александрович просто один к одному. Не просто некая персона, его напоминающая, а конкретно он. По духу, характеру, динамике — по всем параметрам. Но Балашову позвонили и сказали, что передают проект другому скульптору. Все всё понимают, но такие вещи просто вслух не произносятся. Да и я, пожалуй, не буду».

Новый скульптор приступил к работе три месяца назад. И, по мнению дочери артиста, мог успеть к анонсированному ранее открытию.

«Он очень шустрый, но за неделю до сдачи в литьё вдруг всё обрубилось. Я говорила с министром культуры вчера, 26 октября, и мне было обещано, что в начале следующего года памятник будет. У меня есть некоторые сомнения по этому поводу. И уже нет той радости и уверенности. Ну, поживём — увидим».

Напомним, памятник должен был уже появиться в сквере возле Театра драмы в виде трёхметровой фигуры и конструкции в виде сценических декораций за ней. Сбор средств на установку начался в марте 2015 года. Камень в основание будущего памятника заложили возле драмтеатра 30 апреля 2016 года после закрытия кинофестиваля «Движение». В церемонии участвовали министр культуры РФ Владимир Мединский, губернатор Виктор Назаров и Елена Ульянова.

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