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14:55 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии две трети работников считают свою зарплату недостойной

УФА, 27 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. 73% работников Башкирии недовольны своей зарплатой.

По данным рекрутинговой компании HeadHunter, лишь 3% респондентов назвали свой заработок достаточным для своей квалификации и потребностей. В разрезе профобластей, наибольшее количество респондентов, которые удовлетворены уровнем собственной заработной платы, работают в сфере «Добыча сырья» (39%), «Закупки» (33%) и «Высший менеджмент» (33%).

35% опрошенных сообщили, что им зарплаты не хватает на основные траты (в 2016 их было 30%). Чаще всего это люди в возрасте от 36 до 45 лет (40%).

29% респондентов сообщили, что справляются с нехваткой денег благодаряподработке. 28% принимают помощь жены или мужа. Еще 27% периодически просят деньги у родителей или других родственников. Подработка наиболее популярна в сферах науки и образования, где ею занимаются почти каждый второй опрошенный (46%). Также часто подрабатывают представители автомобильного бизнеса (41%) и IT-сферы (33%).

В нынешнем году, как и в 2016-м, для 75% опрошенных основной статьей расходов работников по-прежнему остается продовольствие. На второй строчке —коммунальные платежи (39%), на третьей —аренда жилья или ипотека (31%).

На транспорт или обслуживание автомобиля мужчины тратят 35% заработка, женщины — 25%. Досуг и отдых у мужчин «забирает» 16%, у женщин — 12%. На одежду и обувь женщины тратят 26%, на уход и косметику — 10%, против 19% и 3% у мужчин, соответственно.

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