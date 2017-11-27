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15:29 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Бумажные билеты на ЧМ-2018 начнут продавать в марте на пр. Добролюбова

Традиционный бумажный билет можно будет купить только в одном месте. Зато количество пунктов оформления паспортов болельщика увеличилось в 2 раза.

27 ноября стало известно, что традиционные бумажные билеты на Чемпионат мира по футболу в 2018 году в Петербурге будут продаваться лишь в одной кассе на пр. Добролюбова, у «Юбилейного». Старт продаж запланирован на март. Об этом на совещании в ЗакСе сообщил начальник сектора по подготовке к чемпионатам мира по футболу и хоккею комитета по физической культуре и спорту Евгений Гагонин.

«Билетной политикой занимается исключительно FIFA. Продажа электронных билетов организована так же, как и ранее на Кубке Конфедераций. Два первых этапа розыгрыша уже миновали, билеты между желающими были распределены согласно жеребьевке. Болельщики также могут встать в электронную очередь для получения билетов. Но обычные билеты в порядке живой очереди будет можно купить только в одном месте — в билетном центре на пр. Добролюбова, у «Юбилейного», — пояснил Гагонин.

Чиновник добавил, что после покупки билета каждому участнику ЧМ-2018 необходимо будет получить паспорт болельщика.

Соответствующий документ можно будет оформить на Литейном, в «Пулково», в ТРК «Питерленд», а также в пунктах непосредственно у стадиона на Крестовском острове.

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