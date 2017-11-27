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16:27 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградская школьница стала одной из победительниц всероссийского конкурса сочинений

Творческая работа Ани Зурабян, учащейся 10 класса школы № 24 Кировского района Волгограда, признана жюри всероссийского конкурса сочинений «Россия, устремленная в будущее» одной из лучших в стране.

Награждение победителей федерального этапа смотра состоится в Москве, где с 14 по 18 декабря пройдет зимний фестиваль Российского движения школьников.

В федеральном туре конкурса вместе с работой волгоградки Анны Зурабян на тему «Что Родина? Лесистый край — Россия. И край гористый — древний Айастан» принимали участие сочинения ученика Красноярской средней школы № 1 Алексея Братченко «Письмо дедушке» и учащейся школы № 1 города Серафимовича Анны Котельниковой «Мой любимый город-сад».

Школьники написали об укреплении межнациональных отношений, о ценности семьи, сохранении природных богатств, о защите окружающей среды, важности образования и культуры, а также о развитии регионов, населенных пунктов в сельской местности.

Как рассказали в областном комитете образования и науки, региональный этап всероссийского конкурса сочинений «Россия, устремленная в будущее» состоялся в начале ноября. Его участниками стали ученики 9−11 классов из Волгограда, Волжского, Алексеевского, Быковского, Дубовского, Жирновского, Иловлинского, Кумылженского, Новоаннинского, Серафимовичского, Среднеахтубинскиого, Урюпинского, Чернышковского районов. подобные конкурсы призваны возродить традиции написания сочинения как самостоятельной творческой работы.

В этом году сочинения волгоградских школьников уже не первый раз отмечены на федеральном уровне. В начале ноября по итогам всероссийского конкурса сочинений в число лучших вошли работы ученицы волгоградской гимназии № 14 Дарьи Федотовой, студентки Еланского аграрного колледжа Виданы Снигирёвой, ученика школы № 98 Волгограда Игоря Моросяка, воспитанницы Островской школы Даниловского района Алены Пахомовой.

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