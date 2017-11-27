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17:44 (мск), источник: Sputnik.by

Отец детей умершей в Хургаде белоруски отказался лететь за ними

МИНСК, 27 ноя — Sputnik. Отец детей умершей в Египте Ольги Чернецкой написал официальный отказ от права самостоятельно забирать 5-летнего мальчика и 4-летнюю девочку, которые уже 10 дней находятся без присмотра родственников в Хургаде.

Источник: Sputnik.by

Теперь этим вопросом занимается районный отдел образования в Гродно, МИД Беларуси и Посольство нашей страны в Египте.

Как пояснил отец 5-летнего Матвея и 4-летней Кати, бывший муж Ольги Чернецкой Алексей Бондарев, он написал заявление в четверг, 23 ноября в отделе образования Октябрьского района Гродно. С того дня служба получила право оформлять нужные документы для возвращения детей в Беларусь.

«Я принял такое решение. Написал заявление, что даю согласие, чтобы детей забрала опека и консул», — пояснил Бондарев.

Известно, что мужчина не является биологическим отцом оставшихся в Хургаде малышей, но официально считается их отцом и единственным попечителем. Бондарев подчеркнул, что отрекаться от сына и дочери не собирается, после возвращения заберет их на воспитание.

Родственникам сообщили, что процедура затянулась из-за бюрократических процедур, необходимо оформить все бумаги, а на это требуется время.

«Опека ждет свидетельство о смерти Ольги, которое выдается египетскими властями, затем будет собрание исполкома, на котором примут решение. Нам так объяснили», — говорит брат умершей Ольги Александр Чернецкий.

Как пояснил Александр, семья волнуется за Катю и Матвея, ведь дети уже 10 дней находятся под присмотром чужих для них людей. Скорее всего, за детьми в Египет отправится представитель органов опеки из Гродно. В Октябрьском районном отделе образования Гродно комментировать ситуацию отказались.

Ольга Чернецкая умерла от сердечного приступа днем 18 ноября в Хургаде. В курортном городе она почти год жила с двумя детьми в собственной квартире. Вскоре друзья женщины стали говорить о том, что женщину могли отравить из-за трех квартир, которыми она владела в Хургаде. Полиция Египта предоставила в посольство Беларуси справку, что криминального следа в смерти Ольги нет.

Вечером 23 ноября Ольгу Чернецкую похоронили на православном кладбище в Хургаде, родственники не смогли прилететь на похороны. Египетские друзья женщины прислали фото и видео с церемонии погребения.

До сих пор в Хургаде находятся малолетние дети Ольги Чернецкой — пятилетний Матвей и четырехлетняя Катя. Они находятся под присмотром египетского орфи-мужа Ольги и его официальной жены. Есть информация, что дети не знают о смерти матери. Представители Посольства Беларуси в Египте следят, чтобы малыши были в полной безопасности.

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