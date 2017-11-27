Карта платных парковок Воронежа обрела четкие очертания

В сообществе «Город и транспорт» опубликовали подробную карту платных парковок Воронежа. Синими линиями обозначены улицы, на которых теперь придется раскошеливаться. Синие точки — паркоматы. Платить можно будет через терминалы «Сбербанка». Для удобства автомобилистов время работы некоторых отделений будет увеличено.

— Город должен быть удобным, в первую очередь, для людей. Наши же улицы похожи на огромные паркинги, — пишут общественники. — Владельцы авто привыкли, что им должны полагаться какие-то привилегии, парковки перед ТЦ, во дворах, у офисов. Почему, сам факт наличия автомобиля должен давать ему ещё и кусок городской земли под парковочное место?