Карта платных парковок Воронежа обрела четкие очертания
Общественники опубликовали новый документ.
Общественники опубликовали новый документ.
В сообществе «Город и транспорт» опубликовали подробную карту платных парковок Воронежа. Синими линиями обозначены улицы, на которых теперь придется раскошеливаться. Синие точки — паркоматы. Платить можно будет через терминалы «Сбербанка». Для удобства автомобилистов время работы некоторых отделений будет увеличено.
— Город должен быть удобным, в первую очередь, для людей. Наши же улицы похожи на огромные паркинги, — пишут общественники. — Владельцы авто привыкли, что им должны полагаться
Первые платные парковки появятся в апреле 2018 года. Посмотрим, как отнесутся к нововведениям автомобилисты.