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15:16 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронежской области ожидается усиление патогенного вируса гриппа

Общее количество заболевших за август-ноябрь 2017 года составило почти 97 тысяч человек, что на 11% выше уровня прошлого года. Об этом руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Механтьев на оперативном совещании у губернатора Алексея Гордеева.

Источник: Комсомольская правда

Напомним, что рост заболеваемости почти в два раза отмечался в сентябре — октябре. В ноябре за медицинской помощью обратилось 7414 больных, что ниже эпидпорога на 18,7%.

Эпидемический подъем заболеваемости гриппом в России ожидают с третьей декады декабря. По словам главного санитарного врача области, предстоящий сезонный подъем заболеваемости будет иметь большую интенсивность, так как ожидается усиление циркуляции более патогенного вируса гриппа А (H1N1) pdm09. Также не исключена социркуляция вирусов гриппа А (H3N2) и гриппа В.

Вместе с тем в области привито 41,7% населения, что составляет почти 975 тысяч человек.

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