В Воронежской области ожидается усиление патогенного вируса гриппа

Источник: Комсомольская правда

Напомним, что рост заболеваемости почти в два раза отмечался в сентябре — октябре. В ноябре за медицинской помощью обратилось 7414 больных, что ниже эпидпорога на 18,7%.

Эпидемический подъем заболеваемости гриппом в России ожидают с третьей декады декабря. По словам главного санитарного врача области, предстоящий сезонный подъем заболеваемости будет иметь большую интенсивность, так как ожидается усиление циркуляции более патогенного вируса гриппа А (H1N1) pdm09. Также не исключена социркуляция вирусов гриппа А (H3N2) и гриппа В.